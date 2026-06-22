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La dirigencia de Unión avanza para rescindir los contratos con Solari y Fragapane

Los directivos rojiblancos continúan con la depuración del plantel y por estas horas le ofrecieron a Solari y Fragapane cortar los contratos que vencen en diciembre

Ovación

Por Ovación

22 de junio 2026 · 18:07hs
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Augusto Solari podría emigrar de Unión.

Augusto Solari podría emigrar de Unión.

La intención es muy clara y por ese motivo, la dirigencia de Unión junto con el director deportivo Santiago Zurbriggen avanzan en la depuración del plantel, buscando una renovación importante.

Unión avanza en la depuración del plantel

Por ese motivo, se rescindió el contrato con Claudio Corvalán, cedieron a préstamo a Tomás González a Deportivo Riestra, algo similar pretenden hacer con Enzo Roldán y también negociarán a Diego Armando Díaz.

A la vez que no se renovaron los préstamos de Emiliano Álvarez y de Nicolás Palavecino. Y en estas horas, los dirigentes les ofrecieron a Franco Fragapane y Augusti Solari rescindir ambos contratos que finalizan en diciembre.

Si bien Solari venía siendo considerado por Leonardo Madelón, la realidad indica que no sería prioridad en este segundo semestre y de allí la propuesta realizada.

LEER MÁS: La particular situación de Unión con Enzo Roldán: ¿por qué no le conviene dejarlo libre?

Lo de Fragapane es más previsible, ya que el futbolista no tuvo demasiada continuidad en el final de la competencia y no está en los planes del entrenador.

Así las cosas, habrá que ver si pueden llegar a un acuerdo económico para rescindir ambos contratos. Se trata de dos futbolistas experimentados y que al no ser tenidos en cuenta, sería beneficiosa para ambas partes poder cortar el vínculo.

Con la venta de Rafael Profini y la posible ida de Mateo Del Blanco, Unión recibirá un dinero importante para salir al mercado de pases y renovar un plantel que necesitaba de una reestructuración.

Unión Fragapane Solari
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