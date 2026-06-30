Uno Santa Fe | Ovación | México

México y Ecuador chocan para ver quién se mete en octavos de final

Este martes desde las 22, México enfrentará a Ecuador por los 16 avos. Los mexicanos llegan con puntaje perfecto y los ecuatorianos vienen de ganarle a Alemania

30 de junio 2026 · 12:46hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
México y Ecuador se enfrentan buscando los octavos de final.

México y Ecuador se enfrentan buscando los octavos de final.

México y Ecuador jugarán desde las 22 en el Estadio Ciudad de México, en el marco de los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Ambos equipos jugarán un partido que promete y buscarán dar un paso más en la competencia para meterse en los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA.

Cómo llegan México y Ecuador al duelo por el Mundial 2026

México avanzó a la fase eliminatoria tras quedarse con el Grupo A. El Tri venció 2-0 a Sudáfrica, luego superó 1-0 a Corea del Sur y cerró la primera fase con un sólido triunfo sobre República Checa 3-0 que le permitió terminar en lo más alto de la zona. Ahora intentará aprovechar el impulso y el respaldo de su gente para dar un nuevo paso en el torneo.

Ecuador, por su parte, se clasificó como uno de los mejores terceros del Mundial. La Tri tuvo un grupo exigente: cayó en el debut frente a Costa de Marfil, derrotó a Curazao en la segunda fecha y dio el golpe venciendo 2-1 a Alemania en el cierre del Grupo E. El conjunto dirigido por Sebastián Beccacece buscará imponerse ante uno de los anfitriones y regresar a los octavos de final de una Copa del Mundo.

Probables formaciones

México: Raúl Rangel; Jorge Sánchez, Edson Álvarez, Johan Vásquez, Jesús Gallardo; Erik Lira, Luis Romo, Brian Gutiérrez; Roberto Alvarado, Raúl Jiménez, Julián Quiñones. DT: Javier Aguirre.

Ecuador: Hernán Galíndez; Alan Franco, Joel Ordóñez, Willian Pacho, Piero Hincapié; John Yeboah, Moisés Caicedo, Pedro Vite, Nilson Angulo; Gonzalo Plata, Enner Valencia. DT: Sebastián Beccacece.

Árbitro: Slavko Vini (SLO).

Estadio: Estadio Ciudad de México.

Hora: 22.

TV: D Sports.

México Ecuador
Noticias relacionadas
sudafrica suena con la hazana y republica checa se aferra a sus ultimas chances

Sudáfrica sueña con la hazaña y República Checa se aferra a sus últimas chances

Francia y Suecia chocan por los 16avos del Mundial.

Francia pretende revalidar la chapa de candidato enfrentando a Suecia

Costa de Marfil y Noruega chocan buscando los octavos de final.

Costa de Marfil y Noruega buscan meterse en los octavos de final

El piloto de Esperanza, Julián Roldán, se impuso en los Fiat 600 TZ en el Parque de la Velocidad

Impresionante cuarta fecha vivieron los TZ en la ciudad de San Jorge

Lo último

Colón le apunta a un viejo conocido para encontrar los goles que faltan

Colón le apunta a un viejo conocido para encontrar los goles que faltan

México y Ecuador chocan para ver quién se mete en octavos de final

México y Ecuador chocan para ver quién se mete en octavos de final

Colón cambia de objetivo: Leandro Garate, ¿el nuevo goleador apuntado?

Colón cambia de objetivo: Leandro Garate, ¿el nuevo goleador apuntado?

Último Momento
Colón le apunta a un viejo conocido para encontrar los goles que faltan

Colón le apunta a un viejo conocido para encontrar los goles que faltan

México y Ecuador chocan para ver quién se mete en octavos de final

México y Ecuador chocan para ver quién se mete en octavos de final

Colón cambia de objetivo: Leandro Garate, ¿el nuevo goleador apuntado?

Colón cambia de objetivo: Leandro Garate, ¿el nuevo goleador apuntado?

Francia pretende revalidar la chapa de candidato enfrentando a Suecia

Francia pretende revalidar la chapa de candidato enfrentando a Suecia

Costa de Marfil y Noruega buscan meterse en los octavos de final

Costa de Marfil y Noruega buscan meterse en los octavos de final

Ovación
La mejor noticia que recibió Colón desde que arrancó el mercado de pases

La mejor noticia que recibió Colón desde que arrancó el mercado de pases

Se sigue apagando una generación inolvidable: Wilson Morelo anunció su retiro y emociona a Colón

Se sigue apagando una generación inolvidable: Wilson Morelo anunció su retiro y emociona a Colón

El lateral que buscó Colón jugará en Deportivo Madryn: ¿de quién se trata?

El lateral que buscó Colón jugará en Deportivo Madryn: ¿de quién se trata?

Santa Fe se consagró campeón en el Nacional Sub 16 en la Patagonia

Santa Fe se consagró campeón en el Nacional Sub 16 en la Patagonia

Se presentó el Campeonato Argentino de Ciclismo de Pista Sub-18

Se presentó el Campeonato Argentino de Ciclismo de Pista Sub-18

Policiales
Drama en el río Colastiné: se hundió una embarcación, tres personas se salvaron y buscan intensamente a un hombre de 62 años

Drama en el río Colastiné: se hundió una embarcación, tres personas se salvaron y buscan intensamente a un hombre de 62 años

Cayeron presos tres hombres por el crimen de Walter Carbone ocurrido en el barrio Villa Hipódromo

Cayeron presos tres hombres por el crimen de Walter Carbone ocurrido en el barrio Villa Hipódromo

Policías rescataron a un joven de 22 años con movilidad reducida durante el incendio de una vivienda en barrio Padre Atilio Rosso

Policías rescataron a un joven de 22 años con movilidad reducida durante el incendio de una vivienda en barrio Padre Atilio Rosso

Escenario
Diego Torres llega a Santa Fe con Mi Norte & Mi Sur Tour

Diego Torres llega a Santa Fe con "Mi Norte & Mi Sur Tour"

Caras Extrañas vuelve a Tribus para una noche a puro rock

Caras Extrañas vuelve a Tribus para una noche a puro rock

Nepal llega a Tribus celebrando 40 años junto al metal

Nepal llega a Tribus celebrando 40 años junto al metal

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber

Con un recital en Santa Fe, Meibel y perfecto combo se despide antes de iniciar una gira por Europa

Con un recital en Santa Fe, Meibel y perfecto combo se despide antes de iniciar una gira por Europa