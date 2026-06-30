México y Ecuador chocan para ver quién se mete en octavos de final Este martes desde las 22, México enfrentará a Ecuador por los 16 avos. Los mexicanos llegan con puntaje perfecto y los ecuatorianos vienen de ganarle a Alemania 30 de junio 2026 · 12:46hs

México y Ecuador se enfrentan buscando los octavos de final.

México y Ecuador jugarán desde las 22 en el Estadio Ciudad de México, en el marco de los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Ambos equipos jugarán un partido que promete y buscarán dar un paso más en la competencia para meterse en los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA.

Cómo llegan México y Ecuador al duelo por el Mundial 2026 México avanzó a la fase eliminatoria tras quedarse con el Grupo A. El Tri venció 2-0 a Sudáfrica, luego superó 1-0 a Corea del Sur y cerró la primera fase con un sólido triunfo sobre República Checa 3-0 que le permitió terminar en lo más alto de la zona. Ahora intentará aprovechar el impulso y el respaldo de su gente para dar un nuevo paso en el torneo.

Ecuador, por su parte, se clasificó como uno de los mejores terceros del Mundial. La Tri tuvo un grupo exigente: cayó en el debut frente a Costa de Marfil, derrotó a Curazao en la segunda fecha y dio el golpe venciendo 2-1 a Alemania en el cierre del Grupo E. El conjunto dirigido por Sebastián Beccacece buscará imponerse ante uno de los anfitriones y regresar a los octavos de final de una Copa del Mundo. Probables formaciones México: Raúl Rangel; Jorge Sánchez, Edson Álvarez, Johan Vásquez, Jesús Gallardo; Erik Lira, Luis Romo, Brian Gutiérrez; Roberto Alvarado, Raúl Jiménez, Julián Quiñones. DT: Javier Aguirre. Ecuador: Hernán Galíndez; Alan Franco, Joel Ordóñez, Willian Pacho, Piero Hincapié; John Yeboah, Moisés Caicedo, Pedro Vite, Nilson Angulo; Gonzalo Plata, Enner Valencia. DT: Sebastián Beccacece. Árbitro: Slavko Vini (SLO). Estadio: Estadio Ciudad de México. Hora: 22. TV: D Sports.