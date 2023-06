Milagros Amione y Julia Christen se destacaron en el Nacional de Juveniles

Otra nadadora de la Federación Santafesina de Natación fue Milagros Amione, quien consiguió tres medallas en Capital Federal, dos de plata y una de bronce. "Fue un hermoso nacional, me voy contenta de poder disfrutar del torneo después de tanto. Los resultados no eran los que buscaba, pero me vuelvo a casa más que feliz" señaló la destacada nadadora gimnasista.