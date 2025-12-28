Milan goleó a Hellas Verona y recuperó el liderazgo de la Serie A

Con una actuación sólida en San Siro, el Milan venció 3-0 a Hellas Verona y volvió a la cima de la Serie A de Italia, a la espera del resultado del Inter.

El Milan volvió a mostrar su jerarquía en la Serie A de Italia y recuperó el liderazgo del campeonato tras golear 3-0 a Hellas Verona como local en San Siro . El equipo dirigido por Massimiliano Allegri resolvió el encuentro con contundencia y cerró el año en lo más alto de la tabla, aunque con el Inter todavía con un partido pendiente.

El dominio del conjunto rossonero fue constante durante la primera mitad, aunque la diferencia tardó en reflejarse en el marcador. Sobre el cierre del primer tiempo, tras un tiro de esquina , Adrien Rabiot ganó en las alturas y Christian Pulisic apareció en el área chica para empujar la pelota y abrir el partido.

En el complemento, el Milan liquidó el trámite con inteligencia. Christopher Nkunku amplió la ventaja desde el punto penal y, minutos más tarde, volvió a ser protagonista al capturar un rebote luego de un remate de Luka Modric que había dado en el palo, sellando el 3-0 definitivo.

La derrota dejó a Hellas Verona comprometido con la zona de descenso, mientras que el Rossonero se afirmó como líder parcial de la Serie A, respaldado por una actuación sin fisuras y un funcionamiento colectivo sólido.

En otro orden, el Napoli cerró un año brillante al consagrarse campeón de la Supercopa, tras vencer 2-0 al Cremonese, con una actuación destacada de Rasmus Hojlund, autor de los dos goles luego de sendas asistencias de Matteo Politano.