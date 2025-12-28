Uno Santa Fe | Ovación | Hellas Verona

Milan goleó a Hellas Verona y recuperó el liderazgo de la Serie A

Con una actuación sólida en San Siro, el Milan venció 3-0 a Hellas Verona y volvió a la cima de la Serie A de Italia, a la espera del resultado del Inter.

Ovación

Por Ovación

28 de diciembre 2025 · 14:38hs
Milan goleó a Hellas Verona y recuperó el liderazgo de la Serie A

El Milan volvió a mostrar su jerarquía en la Serie A de Italia y recuperó el liderazgo del campeonato tras golear 3-0 a Hellas Verona como local en San Siro. El equipo dirigido por Massimiliano Allegri resolvió el encuentro con contundencia y cerró el año en lo más alto de la tabla, aunque con el Inter todavía con un partido pendiente.

Eficacia y control del Rossonero

El dominio del conjunto rossonero fue constante durante la primera mitad, aunque la diferencia tardó en reflejarse en el marcador. Sobre el cierre del primer tiempo, tras un tiro de esquina, Adrien Rabiot ganó en las alturas y Christian Pulisic apareció en el área chica para empujar la pelota y abrir el partido.

En el complemento, el Milan liquidó el trámite con inteligencia. Christopher Nkunku amplió la ventaja desde el punto penal y, minutos más tarde, volvió a ser protagonista al capturar un rebote luego de un remate de Luka Modric que había dado en el palo, sellando el 3-0 definitivo.

La derrota dejó a Hellas Verona comprometido con la zona de descenso, mientras que el Rossonero se afirmó como líder parcial de la Serie A, respaldado por una actuación sin fisuras y un funcionamiento colectivo sólido.

En otro orden, el Napoli cerró un año brillante al consagrarse campeón de la Supercopa, tras vencer 2-0 al Cremonese, con una actuación destacada de Rasmus Hojlund, autor de los dos goles luego de sendas asistencias de Matteo Politano.

Hellas Verona Milan Inter San Siro Massimiliano Allegri
Noticias relacionadas
el brutal nocaut de touba niang a agustin chavez que sacudio al boxeo argentino

El brutal nocaut de Touba Niang a Agustín Chávez que sacudió al boxeo argentino

sin el cuti romero, tottenham gano en londres y sumo aire en la premier league

Sin el Cuti Romero, Tottenham ganó en Londres y sumó aire en la Premier League

cremonese de toni sanabria cayo ante napoli y no pudo hacerse fuerte en casa

Cremonese de Toni Sanabria cayó ante Napoli y no pudo hacerse fuerte en casa

el santafesino juan fernandez brillo en el triunfo de girona ante lleida

El santafesino Juan Fernández brilló en el triunfo de Girona ante Lleida

Lo último

El brutal crimen de Jeremías Monzón: diez claves de un caso que tiene a tres menores detenidos

El brutal crimen de Jeremías Monzón: diez claves de un caso que tiene a tres menores detenidos

Inter, puntero y con Lautaro Martínez en modo figura

Inter, puntero y con Lautaro Martínez en modo figura

Salud mental en las fuerzas de seguridad: un suboficial penitenciario en Coronda y un policía en Rosario se quitaron la vida

Salud mental en las fuerzas de seguridad: un suboficial penitenciario en Coronda y un policía en Rosario se quitaron la vida

Último Momento
El brutal crimen de Jeremías Monzón: diez claves de un caso que tiene a tres menores detenidos

El brutal crimen de Jeremías Monzón: diez claves de un caso que tiene a tres menores detenidos

Inter, puntero y con Lautaro Martínez en modo figura

Inter, puntero y con Lautaro Martínez en modo figura

Salud mental en las fuerzas de seguridad: un suboficial penitenciario en Coronda y un policía en Rosario se quitaron la vida

Salud mental en las fuerzas de seguridad: un suboficial penitenciario en Coronda y un policía en Rosario se quitaron la vida

Los amistosos de Unión en Uruguay se verán por TV en la Serie Río de la Plata

Los amistosos de Unión en Uruguay se verán por TV en la Serie Río de la Plata

Luz verde al Presupuesto 2026: los artículos centrales de un proyecto marcado por el innegociable déficit cero del Gobierno

Luz verde al Presupuesto 2026: los artículos centrales de un proyecto marcado por el "innegociable" déficit cero del Gobierno

Ovación
César Carignano fue tajante sobre Colón: la presión de la B y un mensaje que incomoda

César Carignano fue tajante sobre Colón: la presión de la B y un mensaje que incomoda

De Colón a Brasil: Vegetti cerró el año como máximo goleador del fútbol brasileño

De Colón a Brasil: Vegetti cerró el año como máximo goleador del fútbol brasileño

Unión trata su ejercicio 119 en una Asamblea cargada de expectativa y con déficit económico

Unión trata su ejercicio 119 en una Asamblea cargada de expectativa y con déficit económico

Los dos nuevos juveniles que firmarán su primer contrato en Unión

Los dos nuevos juveniles que firmarán su primer contrato en Unión

Los puestos que aún pretende reforzar Medrán para su nuevo Colón

Los puestos que aún pretende reforzar Medrán para su nuevo Colón

Policiales
Inseguridad en Helvecia: segundo robo millonario en una semana pone en alerta al departamento Garay

Inseguridad en Helvecia: segundo robo millonario en una semana pone en alerta al departamento Garay

Apareció la mujer que fue buscada por la Policía durante 36 horas después de la denuncia de su madre por su paradero

Apareció la mujer que fue buscada por la Policía durante 36 horas después de la denuncia de su madre por su paradero

Golpe al microtráfico en Sastre: dos aprehendidos y secuestro de cocaína, marihuana y armas

Golpe al microtráfico en Sastre: dos aprehendidos y secuestro de cocaína, marihuana y armas

Escenario
Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Bravos Muchachitos! festeja sus 5 años con todos los clásicos de Los Redondos y El Indio

Bravos Muchachitos! festeja sus 5 años con todos los clásicos de Los Redondos y El Indio

Los Totoras despiden el año en Santa Fe con una fiesta inolvidable

Los Totoras despiden el año en Santa Fe con una fiesta inolvidable

Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"