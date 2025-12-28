El 2025 de Colón, un año para el olvido: números y técnicos de una temporada sin certezas

El 2025 de Colón estuvo marcado por malos resultados, cambios de directores técnicos y un rendimiento irregular en la Primera Nacional.

El 2025 de Colón quedará registrado como una de las temporadas más difíciles de su historia reciente. En la Primera Nacional , el Sabalero acumuló derrotas, una marcada inestabilidad en el banco de suplentes y un rendimiento que nunca logró sostenerse en el tiempo, dejando números finales que explican un año cargado de frustraciones y decisiones urgentes.

A lo largo de la temporada, Colón disputó 34 partidos oficiales , con un balance negativo de nueve victorias , cinco empates y 20 derrotas , para un total de 32 puntos . El equipo terminó lejos de los puestos de protagonismo y sin posibilidades reales de pelear por el ascenso.

El promedio final fue inferior a un punto por partido, reflejo de un equipo sin regularidad, con problemas ofensivos y falencias defensivas que se repitieron durante todo el campeonato.

Uno de los rasgos más marcados del 2025 de Colón fue la inestabilidad en la conducción técnica, con cuatro entrenadores y rendimientos bajos en todos los casos:

Ariel Pereyra: el ciclo más efectivo, pero sin respaldo

El ciclo de Ariel Pereyra se extendió por 11 partidos, con cuatro triunfos, dos empates y cinco derrotas. En ese lapso, Colón sumó 14 puntos sobre 33 en juego, alcanzando una efectividad del 42,4%, la más alta entre los entrenadores del año.

Su salida se produjo tras la derrota 3-2 ante Chacarita, en la fecha 11, resultado que dejó al Sabalero fuera de los primeros ocho de la Zona B, perdiendo la posibilidad de pelear por el ascenso. Además, se transformó en el cuarto entrenador despedido en apenas 16 meses, un dato que expuso la fragilidad del proyecto deportivo.

LEER MÁS: Más desgaste en la Primera Nacional: Colón recorrerá en 2026 más kilómetros que en 2025

Andrés Yllana: caída deportiva y un vestuario tenso

Luego asumió Andrés Yllana, quien dirigió nueve partidos, con un balance de dos victorias, un empate y seis derrotas, cuatro de ellas consecutivas. El equipo sumó siete puntos sobre 27, con una efectividad del 25,9%.

Más allá de los resultados, su ciclo estuvo atravesado por una relación muy tensa con referentes del plantel, una convivencia que se volvió insostenible y terminó de precipitar su salida en medio de un clima interno delicado.

Martín Minella: ilusión inicial, derrumbe y conflicto

Tras la salida de Yllana, asumió Martín Minella, entrenador de la reserva, como técnico interino. Su llegada generó expectativa en el hincha, potenciada por dos victorias consecutivas que alimentaron la ilusión de una continuidad.

Sin embargo, el equipo no logró sostener ese envión y cayó en cuatro derrotas consecutivas, lo que marcó el final de su ciclo en agosto de 2025. Minella dirigió siete partidos, con dos triunfos y cinco caídas, sumando seis puntos sobre 21, con una efectividad del 28,5%.

Su etapa quedó además atravesada por el conflicto con Marcos Díaz, arquero consagrado del club, quien decidió no viajar con el plantel para un partido en el que iba a ser suplente. Ante esa situación, Minella resolvió que el jugador dejara de entrenar con el grupo y lo hiciera a contraturno, una decisión que generó fuerte polémica.

LEER MÁS: El dinero que pide Colón y lo que América de Cali ofreció por José Neris

Ezequiel Medrán: el cierre del año con la menor efectividad

En el tramo final del campeonato llegó Ezequiel Medrán, quien dirigió los últimos siete partidos del 2025. Su arribo estuvo acompañado por una promesa poco habitual: continuidad en el cargo más allá del cierre de la temporada.

En lo numérico, su ciclo fue el más flojo del año. Con Medrán en el banco, Colón sumó dos puntos sobre 18 en juego, con una efectividad del 11%. El equipo empató 1-1 ante Chacarita y 0-0 frente a Deportivo Morón, y perdió ante Defensores de Belgrano, Estudiantes de Río Cuarto, Talleres de Remedios de Escalada y Estudiantes de Caseros.

Incluso contemplando una eventual victoria ante Defensores Unidos, Medrán habría cerrado su etapa con cinco puntos sobre 21, alcanzando una efectividad del 23,8%, igualmente inferior a la de Pereyra, Minella y Yllana. Aun así, la dirigencia decidió sostener el proyecto y Medrán continúa siendo el director técnico de Colón en 2026.

LEER MÁS: Los puestos que aún pretende reforzar Medrán para su nuevo Colón

Los números explican el recorrido. Ninguno de los entrenadores logró superar el 50% de efectividad, y Colón terminó el año con más derrotas que victorias, múltiples cambios de rumbo y un clima interno inestable. El 2025 de Colón dejó más dudas que certezas, y se transformó en un año que el club buscará dejar atrás lo antes posible.