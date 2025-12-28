Renzo Bacchia espera la firma y Unión define su futuro con Lucas Meuli y Froilán Díaz

Renzo Bacchia llegó libre a Santa Fe, entrenó con el plantel y aguarda la confirmación de su contrato profesional en Unión ¿Lucas Meuli y Froilán Díaz?

Desde su arribo a Santa Fe el 11 de diciembre, Renzo Bacchia permanece a la espera de una definición clave: la firma de su contrato profesional con Unión . El arquero uruguayo, que llegó en condición de libre , se entrenó con el plantel tatengue, pero hasta el momento no hubo confirmación oficial sobre su vínculo con la institución.

El guardameta ya había manifestado públicamente su predisposición para sumarse al club cuando confirmó los contactos formales con Unión , gestionados por su entorno. Si bien aclaró que no había resoluciones cerradas, siempre mostró entusiasmo ante la posibilidad de regresar al fútbol argentino, un escenario que conoce bien tras su paso formativo por Independiente de Avellaneda .

¿Cómo juega Renzo Bacchia?

Bacchia se define como un arquero de seguridad, con buen juego con los pies, firme en las salidas aéreas y con capacidad para el pase largo. Además, cuenta con experiencia internacional en selecciones juveniles de Uruguay (Sub-15, Sub-17 y Sub-20), un respaldo que suma en su currículum.

Un dato no menor para Unión es que el futbolista posee nacionalidad uruguaya e italiana, además de residencia en Argentina, por lo que no ocuparía cupo extranjero, un aspecto clave a la hora de armar el plantel para la temporada 2026.

El escenario del arco tatengue

Mientras se define la situación de Bacchia, el panorama de los arqueros en Unión empieza a ordenarse. Lucas Meuli frenó su posible salida al fútbol de Arabia Saudita, tanto por una cuestión económica como por una charla mantenida con personas vinculadas al club, que le pidieron que continúe en Santa Fe.

En paralelo, Froilán Díaz tiene encaminada su salida a Deportivo Quito, donde jugaría a préstamo hasta 2028. Antes, el arquero firmaría su contrato con Unión en los próximos días, paso previo a concretar la cesión. Con este contexto, la firma de Renzo Bacchia aparece como una decisión estratégica para el cuerpo técnico y la dirigencia, que buscan claridad en un puesto sensible. Por ahora, el arquero espera. Unión, también.