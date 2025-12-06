Mina Clavero, la cita coronación de la temporada del Rally Argentino

Todo tiene un final. Todo termina. Y así ocurre también con el 2025 del Campeonato Argentino de Rally, que cierra una especial temporada en la que ha transitado sus primeros 45 años de vida, y de historia. Por eso, y haciéndole un guiño a la historia, no había mejor manera de cerrar el círculo que disputar el Gran Premio Coronación en Mina Clavero, el lugar y el hogar de Jorge Raúl Recalde, el piloto de rally más importante en la historia de nuestro país. Una manera más de homenajear al “Cóndor de Traslasierra”.

Sin embargo, el misticismo de correr en Mina Clavero no queda solo en Recalde. Pues los tramos a recorrer tienen mucho de eso también: historia e historias, tradición y pasión, desafío y exigencia. Todo eso hace que el cierre de temporada se lleve a cabo en un lugar inigualable, imponente y mítico, para ponerle el “moño” al calendario 2025.

Así entonces, y a pesar de ser la última carrera del año, todos estos atractivos se ponen de manifiesto y generan la atención de muchas tripulaciones para dar el presente en esta prueba llena de magia. De esta manera, se ha llegado a un parque total de 44 máquinas, de diferentes categorías, que son de la partida para disputar tal competencia.

Mientras tanto, y como si todo este contexto fuera poco, esta prueba final de temporada también se lleva a cabo con varios campeonatos que se definen. Esto es así porque las clases RC-MR, RC4 y RC5 aún esperan por conocer sus monarcas de esta temporada. No obstante, donde sí ya hay campeones es en las divisiones: RC2 (la mayor), que lo es Miguel Baldoni y en la RC3, que tiene ya consagrado a Nicolás González.

Lo que la hace tan especial a la cita en Mina Clavero

Por otra parte, y a todo lo que se ha comentado que la hace a esta de una fecha especial, se le suma que la actividad oficial comenzó el viernes. Si bien por la mañana hubo un shakedown (que dominó el histórico Federico “Coyote” Villagra); por la tarde se llevó a cabo una prueba Súper Especial inicial urbana en la propia ciudad de Mina Clavero, que dio inicio a la carrera, de 4,30 kilómetros de extensión, que comenzó cerca de las 17:30 hs. Ese tramo arrojó como resultado nuevamente el dominio de Villagra, puesto que fue quien se impuso, y es el primer líder de la competencia.

A su vez, este sábado será el momento de la primera etapa de manera completa, con una jornada que comienza en el tramo Tala Cañada–Río Jaime (I) de 12,41 km., que se corre desde las 8:53. Inmediatamente después llegará El Cruce–Ambul (I) de 12,42 km., que se largará a las 9:21 hs. y, el cierre del “rulo” matutino, será con la prueba El Mirador –Cuesta San Luis, el tramo más largo del día, con 19,57 km. a partir de las 9:59 hs. Tras el service del mediodía, se llevará a cabo una segunda pasada en esos mismos tramos.