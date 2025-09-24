Uno Santa Fe | Ovación | Mineiro

Mineiro no quiere sorpresas ante Bolívar para pasar a semis de la Sudamericana

Atlético Mineiro recibirá a Bolívar, tras el 2-2 de la ida en La Paz, en el marco de la revancha de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

24 de septiembre 2025 · 07:30hs
Atlético Mineiro recibe a Bolívar este miércoles, en el marco del partido de vuelta por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025.

El encuentro se juega en Arena MRV desde las 19 horas de la Argentina, y se podrá ver por DSports y DGO.

El ganador de esta serie se enfrentará con el vencedor de Independiente del Valle vs Once Caldas. La ida fue 2-2 en Bolivia.

Probables formaciones de Atlético Mineiro vs Bolívar por la Copa Sudamericana

Atlético Mineiro: Everson; Natanael, Alonso, Lyanco, Vitor Hugo; Alan Franco, Fausto Vera, Gustavo Scarpa, Tomás Cuello; Hulk y Rony.

Bolívar: Carlos Lampe; Ignacio Gariglio, Miguel Torrén, Jesús Sagredo, José Sagredo; Robson Matheus, Leonel Justiniano, Antonio Melgar, Daniel Cataño; Martín Cauteruccio y Damián Batallini.

Mineiro Bolívar Sudamericana
