Mineiro no quiere sorpresas ante Bolívar para pasar a semis de la Sudamericana
Atlético Mineiro recibirá a Bolívar, tras el 2-2 de la ida en La Paz, en el marco de la revancha de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.
Por Ovación
24 de septiembre 2025 · 07:30hs
El encuentro se juega en Arena MRV desde las 19 horas de la Argentina, y se podrá ver por DSports y DGO.
El ganador de esta serie se enfrentará con el vencedor de Independiente del Valle vs Once Caldas. La ida fue 2-2 en Bolivia.
Probables formaciones de Atlético Mineiro vs Bolívar por la Copa Sudamericana
Atlético Mineiro: Everson; Natanael, Alonso, Lyanco, Vitor Hugo; Alan Franco, Fausto Vera, Gustavo Scarpa, Tomás Cuello; Hulk y Rony.
Bolívar: Carlos Lampe; Ignacio Gariglio, Miguel Torrén, Jesús Sagredo, José Sagredo; Robson Matheus, Leonel Justiniano, Antonio Melgar, Daniel Cataño; Martín Cauteruccio y Damián Batallini.