Uno Santa Fe | Santa Fe | emergencia

Entidades santafesinas retoman el plan de lucha por la emergencia en discapacidad: "El Estado, en lugar de garantizar derechos, pone obstáculos"

Movilizaciones, amparos colectivos y visibilización en la calle son las medidas que preparan tras la suspensión de la norma nacional

24 de septiembre 2025 · 10:00hs
Entidades santafesinas retoman el plan de lucha por la emergencia en discapacidad: El Estado, en lugar de garantizar derechos, pone obstáculos

La reciente publicación en el Boletín Oficial confirmó que la ley de emergencia en discapacidad, aprobada en el Congreso, quedará suspendida por decisión del Ejecutivo Nacional. El argumento oficial sostiene que la norma no podrá aplicarse hasta que el Poder Legislativo indique de qué partida presupuestaria surgirán los fondos necesarios.

Mariela Peña, presidenta de Incluime Santa Fe, expresó su preocupación y consideró la medida “inconstitucional” por desconocer la división de poderes. “El Ejecutivo debe ejecutar las políticas presupuestarias y el Legislativo sancionar las leyes. Al frenar la emergencia, se impide el ejercicio pleno de los derechos de las personas con discapacidad”, sostuvo en diálogo con Mañana UNO por UNO 106.3 FM.

La dirigente anticipó que las organizaciones retomarán el plan de lucha, con movilizaciones, acciones de visibilización y la judicialización del reclamo. “Ya venimos presentando amparos individuales por personas que se quedaron sin pensión. Ahora avanzamos en una presentación colectiva”, explicó.

Peña remarcó además la contradicción en la política económica nacional: “El mismo día que suspenden la emergencia en discapacidad, el Gobierno anuncia la quita de retenciones al campo. Si hay recursos para acompañar a un sector, también debería haberlos para garantizar derechos básicos”.

Presupuesto

Según la especialista, la implementación de la ley representaría apenas el 1,2% del PBI, un impacto presupuestario “no significativo en comparación con otras erogaciones”.

Otro de los puntos críticos es la situación de los prestadores de servicios de discapacidad, que denuncian aranceles congelados y falta de actualización en los nomencladores. “Con un valor de kilómetro de $541 cuando el combustible supera los $1.500, los profesionales no pueden sostener la atención y muchos abandonan la actividad. Eso recae directamente en la calidad de vida de las personas con discapacidad”, señaló.

En paralelo, Peña advirtió que en Santa Fe también se multiplican los amparos contra el IAPOS, especialmente por la negativa en la cobertura de medicamentos costosos.

“Estamos frente a un Estado que, en lugar de garantizar derechos, pone obstáculos. La lucha va a seguir en las calles y en la Justicia”, concluyó Peña.

emergencia discapacidad Estado
Noticias relacionadas
intoxicacion por gas pimienta durante la asamblea de asoem: varias personas debieron ser asistidas

Intoxicación por gas pimienta durante la asamblea de Asoem: varias personas debieron ser asistidas

La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó la presentación de Marcelo Sain

La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó un recurso de Marcelo Sain contra su destitución en Santa Fe

Un bólido cruzó el cielo en la ciudad de Santa Fe 

Un bólido cruzó el cielo santafesino: de qué se trata según los expertos

miercoles con algunas nubes en el cielo pero con temperaturas de primavera

Miércoles con algunas nubes en el cielo pero con temperaturas de primavera

Lo último

Ocho afectados por el gas pimienta en la asamblea de Asoem: el gremio no descarta disputas internas

Ocho afectados por el gas pimienta en la asamblea de Asoem: el gremio no descarta disputas internas

Novak Djokovic se convierte en copropietario de un club de Francia

Novak Djokovic se convierte en copropietario de un club de Francia

Los argentinos ponen primera en los ATP 500 de Tokio y Beijing

Los argentinos ponen primera en los ATP 500 de Tokio y Beijing

Último Momento
Ocho afectados por el gas pimienta en la asamblea de Asoem: el gremio no descarta disputas internas

Ocho afectados por el gas pimienta en la asamblea de Asoem: el gremio no descarta disputas internas

Novak Djokovic se convierte en copropietario de un club de Francia

Novak Djokovic se convierte en copropietario de un club de Francia

Los argentinos ponen primera en los ATP 500 de Tokio y Beijing

Los argentinos ponen primera en los ATP 500 de Tokio y Beijing

Hallaron asesinadas y descuartizadas en el pozo séptico de una casa a tres mujeres que habían desaparecido

Hallaron asesinadas y descuartizadas en el pozo séptico de una casa a tres mujeres que habían desaparecido

Colón: los jugadores con contrato a punto de vencer que no serían tenidos en cuenta

Colón: los jugadores con contrato a punto de vencer que no serían tenidos en cuenta

Ovación
Diego Osella: Se veía venir todo lo que le pasó a Colón

Diego Osella: "Se veía venir todo lo que le pasó a Colón"

Se jugaron tres partidos del Clausura Chijí Serenotti

Se jugaron tres partidos del Clausura Chijí Serenotti

Regatas volvió al ruedo en la Liga de Honor con derrota de local

Regatas volvió al ruedo en la Liga de Honor con derrota de local

Gimnasia venció a Rivadavia y se aseguró el uno en su zona en el Prefederal

Gimnasia venció a Rivadavia y se aseguró el uno en su zona en el Prefederal

River irá por la épica ante Palmeiras en San Pablo para avanzar en la Libertadores

River irá por la épica ante Palmeiras en San Pablo para avanzar en la Libertadores

Policiales
Balearon a un cartonero en barrio Roma tras acusarlo de intentar robar la batería de su auto

Balearon a un cartonero en barrio Roma tras acusarlo de intentar robar la batería de su auto

Cayó una prófuga por el crimen de Leonela de Álvarez en medio de un operativo antinarcóticos

Cayó una prófuga por el crimen de Leonela de Álvarez en medio de un operativo antinarcóticos

Tragedia en la Ruta 1: un motociclista murió tras ser embestido y atropellado en la traza principal

Tragedia en la Ruta 1: un motociclista murió tras ser embestido y atropellado en la traza principal

Golpazo al narcotráfico en Rosario: cayó Waldo Bilbao, el financista de la organización criminal que integraba junto a su hermano

Golpazo al narcotráfico en Rosario: cayó Waldo Bilbao, el financista de la organización criminal que integraba junto a su hermano

Escenario
Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Alan Sutton y Las Criaturas de la Ansiedad presentan Berrinche en HUB

Alan Sutton y Las Criaturas de la Ansiedad presentan "Berrinche" en HUB

La Re Fiesta vuelve a Santa Fe con todos los hits de los 90 y 00

La Re Fiesta vuelve a Santa Fe con todos los hits de los 90' y 00'

El regreso de un ícono: Cacho Deicas lanzó su carrera solista y anunció su primer show tras dejar Los Palmeras

El regreso de un ícono: Cacho Deicas lanzó su carrera solista y anunció su primer show tras dejar Los Palmeras

El arte como puente: llega el Segundo Encuentro de Inclusión, Arte y Diversidad

El arte como puente: llega el Segundo Encuentro de Inclusión, Arte y Diversidad