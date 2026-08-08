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En Santa Fe, la unión convivencial se puede hacer virtual

Ya sea a través de la app Mi Santa Fe o la web oficial, el trámite puede gestionarse 100% virtual. De la misma forma, se puede acceder al cese de dicha unión.

8 de agosto 2026 · 16:01hs
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En Santa Fe

En Santa Fe, la unión convivencial se puede hacer virtual

El Gobierno de la Provincia de Santa Fe anunció la incorporación de un nuevo trámite que se puede gestionar 100% virtual. Se trata del registro de la unión convivencial, que ya puede diligenciarse desde la app Mi Santa Fe o la web oficial.

De este modo, los ciudadanos pueden iniciar y completar el procedimiento sin filas ni traslados, incluyendo la presentación de formularios y documentación, la firma digital y la audiencia virtual.

Bajo el eslogan "Menos burocracia, más eficiencia", las autoridades destacaron que la totalidad del trámite se realiza de forma remota. "Si la gestión es aprobada, el usuario recibe un turno y participa de una videollamada. Después de la firma electrónica, el trámite queda finalizado", explicaron.

Del mismo modo, el sistema digital permite tramitar el cese de la unión convivencial de manera simple, segura y con plena validez legal.

El Registro Civil registra más uniones convivenciales que matrimonios

Según la última información brindada por el Registro Civil, en la provincia de Santa Fe, las uniones convivenciales superan a los matrimonios tradicionales. Según los balances del Registro Civil de Santa Fe, se registran alrededor de 11.000 uniones convivenciales anuales frente a unos 8.600 casamientos, una tendencia estable que profundiza el cambio en la formalización de parejas.

Santa Fe trámite unión convivencial virtual apps Registro Civil
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