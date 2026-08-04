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Milei confirmó que "no tiene contacto" con el Chiqui Tapia y respaldó la investigación del caso AFA

El Presidente de la Nación sostuvo, además, que “hay cosas en el manejo de Asociación Argentina de Fútbol que no le gustaron”.

Ovación

Por Ovación

4 de agosto 2026 · 16:37hs
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Milei confirmó que no tiene contacto con el Chiqui Tapia y respaldó la investigación del caso AFA

El presidente Javier Milei afirmó que "no tiene contacto" con el presidente de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) Claudio 'Chiqui' Tapia, ni con la entidad deportiva y respaldó la investigación del caso que lo involucra tanto a él como al tesorero Pablo Toviggino, ante la Justicia.

Estas declaraciones surgieron en la entrevista que brindó este martes en el streaming La Casa, donde criticó la gestión de Tapia y señaló que "hubo cosas en el manejo de la AFA que no le gustaron”.

Qué dijo Milei sobre la causa contra Claudio Tapia

En cuanto a la causa, el Presidente ratificó su postura acerca de "no intervenir" en el Poder Judicial y aclaró que "no presiona ni molesta" a los tribunales. En la misma línea, indicó que "meterse en esos expedientes sería un disparate y un error", y destacó que su gestión se caracteriza por dejar que la Justicia "actúe con total libertad".

En los inicios de la causa, juez Diego Amarante procesó al presidente de la AFA, y a otros directivos, por la presunta retención indebida de impuestos y aportes previsionales por una suma que supera los $19.300 millones.

Paralelamente, la investigación añadió una ampliación impulsada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) ante el supuesto uso de facturas falsas por más de $900 millones destinadas a la evasión fiscal.

Por otra parte, un Gran Jurado con sede en la ciudad de Miami intentó dar inicio, la semana pasada, a una serie de audiencias de carácter estrictamente reservado, con el propósito de establecer si los directivos de la AFA y un grupo de empresarios aliados incurrieron en delitos financieros en territorio estadounidense, sin embargo, los citados no se presentaron a declarar.

El foco principal de las sospechas se concentra sobre TourProdEnter LLC, una sociedad radicada en Estados Unidos, cuya titularidad corresponde al empresario teatral Javier Faroni y a su esposa, Erica Gillette. De acuerdo a las hipótesis que manejan en las oficinas norteamericanas, esta firma habría recaudado y administrado una cifra cercana a los 300 millones de dólares desde el año 2021 en adelante.

Actualmente, Tapia se encuentra procesado y con una prohibición estricta para salir de la Argentina, con excepción del Mundial de fútbol, donde le otorgaron un permiso especial. Además, enfrenta una demanda civil en Miami y continúa investigado por presuntas irregularidades financieras y contratos de la AFA.

Milei Tapia AFA
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