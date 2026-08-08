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River confirmó la llegada de Thiago Almada: el campeón del mundo que llega para cambiarle la cara al equipo.

El Millonario acordó con Atlético de Madrid la transferencia de Thiago Almada, quien regresará al país tras disputar el Mundial 2026 con Argentina.

Ovación

Por Ovación

8 de agosto 2026 · 16:43hs
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River confirmó la llegada de Thiago Almada: el campeón del mundo que llega para cambiarle la cara al equipo.

River confirmó oficialmente la llegada de Thiago Almada, quien se convertirá en uno de los refuerzos más importantes del mercado argentino. El campeón del mundo con la Selección viajará en las próximas horas al país para sumarse al plantel de Núñez, después de su última temporada en Atlético de Madrid. La operación representa una fuerte apuesta para el equipo millonario.

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Almada vuelve al fútbol argentino

“River Plate acordó con Atlético Madrid la transferencia definitiva del jugador Thiago Almada. El futbolista viajará en las próximas horas al país para sumarse al plantel”, comunicó oficialmente River para confirmar una negociación que se transformó en una de las grandes noticias del mercado.

La operación ronda los 20 millones de euros y convirtió a Almada en el fichaje más caro de la historia del fútbol argentino, según reportes sobre el acuerdo. El mediocampista ofensivo de 25 años deja el fútbol europeo después de una temporada en Atlético de Madrid y regresa al país para ponerse la camiseta del Millonario.

El futbolista había llegado al conjunto español procedente de Botafogo, después de un paso por Lyon. En el club brasileño fue una de las figuras del equipo que conquistó el Brasileirao y la Copa Libertadores en 2024.

Una nueva oportunidad para el campeón del mundo

Almada llegará a River después de haber formado parte del plantel argentino que disputó el Mundial 2026. El futbolista ya tenía un lugar dentro de la consideración de Lionel Scaloni y había demostrado su importancia en las Eliminatorias, donde incluso convirtió goles determinantes. La AFA lo incluyó entre los mediocampistas de la Selección para la competencia mundialista.

Su regreso al fútbol argentino también representa una oportunidad para recuperar protagonismo. En Atlético de Madrid tuvo una etapa breve y no consiguió transformarse en una pieza indiscutida, por lo que River aparece como un escenario ideal para volver a sentirse protagonista.

Almada comenzó su carrera profesional en Vélez, donde debutó siendo muy joven y rápidamente se convirtió en una de las grandes apariciones del fútbol argentino. Su capacidad para jugar como mediapunta o extremo, sumada a su técnica y desequilibrio, fueron algunas de las características que despertaron el interés de clubes de distintos países.

River apuesta fuerte en un momento delicado

La llegada del campeón del mundo se produce en un contexto deportivo complicado para River. El equipo de Núñez atraviesa un flojo comienzo del segundo semestre y necesita recuperar funcionamiento y resultados para volver a posicionarse como protagonista.

Por eso, la incorporación de Almada no solamente representa una operación millonaria: también es una apuesta futbolística. River suma a un jugador de jerarquía internacional, con experiencia en la Selección argentina y recorrido por diferentes ligas.

El desafío será conseguir que esa jerarquía se traduzca rápidamente dentro de la cancha. Almada deberá adaptarse al plantel y a la idea del cuerpo técnico, mientras River buscará que su nuevo refuerzo sea una de las piezas capaces de cambiar el rumbo.

El campeón del mundo vuelve a casa. Esta vez, con la camiseta de River y con la misión de darle al equipo de Núñez el fútbol que necesita para volver a ser protagonista.

River Thiago Almada
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