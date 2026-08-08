La Provincia transformó una obra habitacional paralizada en la Villa Suramericana que recibirá a 1.380 atletas de 15 países durante los Juegos de septiembre. Tras la competencia, las 346 viviendas serán sorteadas entre familias santafesinas

Esmeralda Este II: 346 viviendas serán el legado de los Juegos Suramericanos en Santa Fe

Por decisión del gobernador Maximiliano Pullaro , el Gobierno de Santa Fe reactivó un plan de viviendas que había quedado paralizado en el barrio Esmeralda Este II , en la capital provincial, para convertirlo en una de las tres villas que alojarán a los deportistas de los XIII Juegos Suramericanos 2026 , que se desarrollarán del 12 al 26 de septiembre . Las otras dos sedes estarán en Rosario y Rafaela .

El complejo cuenta con 346 viviendas , con capacidad para recibir a 1.380 atletas . Finalizada la competencia, las unidades serán sorteadas entre familias santafesinas , consolidando uno de los principales legados sociales del evento.

Ubicada en un predio próximo a la avenida French, la Villa Suramericana está integrada por dúplex con todos los servicios e infraestructura urbana. La inversión provincial supera los 21.000 millones de pesos.

Esmeralda Este II: 346 viviendas serán el legado de los Juegos Suramericanos en Santa Fe gentileza

El subdirector de la Villa Suramericana, José Citroni, destacó que la intervención fue mucho más allá de finalizar un plan habitacional. “Además de completar las viviendas, hubo que ejecutar pavimento, iluminación, espacios públicos e infraestructura urbana, y adaptar el predio para su funcionamiento como villa deportiva durante los Juegos”, explicó.

Recuperación integral del barrio

Citroni recordó que el proyecto partió de una obra con apenas un 30 % de avance y de un entorno urbano deteriorado.

“También recuperamos un sector con microbasurales, calles de tierra y escasa infraestructura. Hoy el barrio cuenta con calles transitables, iluminación y espacios públicos renovados, una transformación que permanecerá después de los Juegos”, resumió.

Ese cambio también es valorado por los vecinos. Osvaldo, residente de Esmeralda Este II, aseguró que “antes esto era un basural, sin iluminación ni cloacas. Hoy el cambio en la calidad de vida es enorme y la llegada de los atletas será muy importante para toda la ciudad”.

Cómo funcionará la Villa Suramericana

El complejo se encuentra en su etapa final de preparación para recibir a las delegaciones deportivas.

Durante los Juegos, el predio tendrá acceso restringido y estará dividido en un área internacional, destinada a delegaciones, familiares y prensa, y un sector residencial donde se alojarán los atletas.

Además de las viviendas, contará con comedor para unas 600 personas por turno, gimnasio, consultorio médico, lavandería, minimercado, espacios recreativos y servicios personales. También tendrá un sistema de transporte que conectará la villa con las sedes de competencia.

También alojará a estudiantes de la UTN

Tras los Juegos Suramericanos y antes de la adjudicación de las viviendas, el complejo recibirá, del 6 al 12 de octubre, a más de 1.500 estudiantes de distintas facultades regionales de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), en el marco de los Juegos Deportivos Tecnológicos.

La actividad será posible gracias a un convenio entre el Gobierno provincial y la UTN, que permitirá recuperar un certamen universitario que no se realizaba desde hacía varios años.

Esmeralda Este II: 346 viviendas serán el legado de los Juegos Suramericanos en Santa Fe gentileza

Viviendas de calidad

Las viviendas fueron construidas con estructura de hormigón armado, mampostería de ladrillo, cubiertas de chapa galvanizada y pisos cerámicos, con cinco tipologías diferentes, todas diseñadas bajo un mismo criterio constructivo, con servicios e infraestructura para garantizar su uso permanente una vez finalizado el evento deportivo.

“Son viviendas dúplex de entre 55 y 60 metros cuadrados, con dos dormitorios en planta alta, dos baños —uno de ellos tipo toilette en planta baja—, cocina, lavadero y estar-comedor. Todas cuentan con los servicios de agua potable, cloacas y electricidad”, detalló Citroni.

Las aberturas combinan chapa, aluminio y madera según su ubicación, mientras que las terminaciones incluyen revestimiento texturado exterior, pintura látex interior, esmalte sintético en herrerías y revestimientos cerámicos en cocinas y baños.

La intervención también comprendió la ejecución de veredas, rampas accesibles y sendas podotáctiles, además de la incorporación de equipamiento urbano como bancos, mesas, bicicleteros, cestos de residuos, bolardos y estaciones deportivas.

Asimismo, se recuperaron los espacios verdes mediante la forestación, la colocación de césped y nuevas especies vegetales, y se instaló un sistema integral de alumbrado público con iluminación vehicular y peatonal.

En conjunto, el Gobierno de Santa Fe invierte más de 90 millones de dólares en infraestructura vinculada a los XIII Juegos Suramericanos 2026. El financiamiento incluye un crédito de 75 millones de dólares otorgado por CAF - Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, complementado con aportes del Tesoro provincial.