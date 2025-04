Mirá qué dijo el presidente de Olímpico tras el escándalo en el Clásico santiagueño

El presidente de la institución bandeña, Dr. Mario Suárez, en diálogo con Radio Panorama, fue contundente al referirse al incidente:" Institucionalmente es un día bastante complicado y triste para nosotros, la gente que ayer asistió no se llevó una buena imagen del club en virtud de la decisión del jugador que ha convertido este atropello públicamente frente a toda a afición y el país, se dejó llevar por sus emociones y esto es profesionalidad, comportamiento y la entidad por supuesto que no está de acuerdo para nada en las indisciplinas, pero tampoco puedo manejar las conductas individuales", abrió.

"Al jugador se le rescindió el contrato por lo sucedido, lo que pasó está a la vista de todos, un clásico es un evento distinto para la afición deportiva, generan un antes y un después en todos lados. Nos encontramos con este hecho desagradable el cual repudiamos, el jugador no viajó a Zarate y está desafectado del plantel, por indisciplina", declaró

Sobre Capelli, dijo: "Lo acompañé hasta que subieron al colectivo, Adrián se recuperó, tiene golpes, pero no es algo grave, solo un golpe en la mano, pero no pasó de eso. La institución lo necesita, hablamos sobre el hecho en particular, esto es un obstáculo más, pero la comisión demostró que no sede ante estos tipos de hechos, se le rescindió el contrato al americano y volverá a su país. En términos deportivos es un problema porque nos vamos con un jugador menos de gira", remarcó.

Gentileza: Radio Panorama