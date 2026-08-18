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Robó una moto en apenas unos segundos, lo atraparon y escapó de la comisaría: lo recapturaron tras una persecución

Un hombre de 39 años fue aprehendido por efectivos del Comando Radioeléctrico Capitalino luego de ser encontrado con una Yamaha que había sido sustraída del estacionamiento de un supermercado. Tras ser trasladado a la Comisaría 8.ª, logró evadirse y fue recapturado a pocas cuadras durante un operativo cerrojo.

Juan Trento

Por Juan Trento

18 de agosto 2026 · 21:00hs
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Aprehendido por robo: un hombre de 39 años fue detenido en Santa Fe por sustraer una moto Yamaha.

Aprehendido por robo: un hombre de 39 años fue detenido en Santa Fe por sustraer una moto Yamaha.

Un hombre de 39 años fue detenido este martes por la tarde en el noreste de la ciudad de Santa Fe, acusado provisoriamente de robar una motocicleta y de intentar evadirse posteriormente de una dependencia policial.

El procedimiento comenzó a partir de una alerta por la sustracción de una motocicleta Yamaha de color azul, que había sido robada del estacionamiento de un supermercado ubicado en la zona de Javier de la Rosa y General Paz.

A partir del seguimiento realizado mediante el sistema de monitoreo, efectivos del Comando Radioeléctrico Capitalino (CREC) lograron localizar al sospechoso en inmediaciones de Larrea y Avellaneda.

El hombre fue interceptado mientras trasladaba a pie el motovehículo denunciado como sustraído, por lo que los agentes procedieron a su aprehensión y recuperaron la motocicleta.

Escapó de la comisaría y lo recapturaron a pocas cuadras

Luego del procedimiento, el sospechoso fue trasladado a la Comisaría 8.ª para continuar con las actuaciones correspondientes.

Sin embargo, de manera imprevista, el hombre logró evadirse momentáneamente de la dependencia policial.

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Ante la situación, se dio aviso de inmediato a las demás unidades que se encontraban patrullando la zona y se desplegó un operativo cerrojo para localizarlo.

La búsqueda permitió ubicarlo nuevamente a pocas cuadras. Los efectivos lo interceptaron y neutralizaron en la esquina de Larrea y Dorrego, donde fue nuevamente puesto bajo custodia.

Tras su recaptura, el hombre quedó alojado en una dependencia policial y a disposición de las autoridades judiciales.

Investigación por el robo de la moto

La novedad del procedimiento fue comunicada a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, que informó lo ocurrido al fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Por disposición del funcionario judicial, el hombre continuó privado de su libertad, fue trasladado para una revisión física en Medicina Legal, identificado y posteriormente alojado en una dependencia de Orden Público.

Además, se ordenó la realización de las diligencias de rigor para avanzar en la investigación.

Entre otras medidas, los investigadores deberán identificar posibles testigos entre los vecinos del sector y relevar las cámaras de videovigilancia públicas y privadas ubicadas en las inmediaciones, con el objetivo de reconstruir tanto la sustracción de la motocicleta como la posterior evasión.

La atribución delictiva fue calificada provisoriamente como robo y tentativa de evasión, mientras continúa la investigación judicial.

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