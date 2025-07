Molina, antes de recibir a Colón: "Estamos en una posición de privilegio"

En la previa del choque contra los rojinegros, el mediocampista Francisco Molina admitió que "estamos bien de la cabeza. El plantel está bien. Nadie dijo que iba a ser fácil. Estamos en una posición de privilegio. Hacía mucho que la institución no estaba en la cima de la tabla y vamos a trabajar para mantenernos ahí arriba".

Con relación al compromiso del fin de semana, sostuvo que "vamos a trabajar mucho con el videoanalista y el cuerpo técnico para corregir los errores y volver a sumar de a 3 en nuestra casa y con nuestra gente, que es lo que todos queremos. Ningún equipo del Nacional B es fácil, fíjate que Cadu pelea el descenso y nos hizo un partidazo en nuestra casa. Estamos con los pies sobre la tierra y queremos volver a ganar porque lo necesitamos".

Más conceptos de una de las piezas importantes del Lobo

El mediocampista que sumó un gol en la presente campaña, cuando miró para atrás y dejó sus sensaciones del cotejo ante Temperley, enfatizó: "Nos fuimos con un sabor amargo porque creemos que merecíamos un punto. Hicimos un gran partido, más en el segundo tiempo donde nos acomodamos mejor y ellos se defendieron bien. Tuvimos posesión de pelota y creamos 6 o 7 situaciones muy claras que no pudimos concretar. Ellos golpearon primero en la única que llegaron y se nos hizo cuesta arriba el partido".

Y para completar su opinión sobre Pablo Giménez en el Beranger, soslayó: "El árbitro se comió un penal, fue clarísima la falta con un claro agarrón de la camiseta. Amaga a cobrarlo, se pone el pito en la boca y no sabemos por qué no lo cobra. Giménez nos dijo que vio el agarrón pero que se tira y simula. Para nosotros es penal porque no lo deja girar y definir de frente al arco. De todas maneras, nosotros estamos ajenos a las decisiones de los árbitros y trabajamos para ganar cada partido".