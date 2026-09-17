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Colón ajusta los once: cambios, regresos y un objetivo claro ante Los Andes

Colón enfrenta a Los Andes este domingo desde las 16.30 en el Brigadier López, por la fecha 30 de la Primera Nacional. Delfino deberá meter mano en el equipo.

Ovación

Por Ovación

17 de septiembre 2026 · 10:41hs
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Colón ajusta los once: cambios, regresos y un objetivo claro ante Los Andes

Colón se prepara para volver a jugar en Santa Fe con la necesidad de recuperar terreno en la Primera Nacional. Este domingo, desde las 16.30, recibirá a Los Andes en el Brigadier López por la fecha 30, en un encuentro donde Iván Delfino tendrá que modificar varias piezas respecto al equipo que cayó frente a Godoy Cruz.

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Tres bajas que obligan a mover el equipo

El entrenador no tendrá disponibles a Mauro Peinipil y Federico Lértora, quienes alcanzaron la quinta amarilla y deberán cumplir una fecha de suspensión. A ellos se suma Nicolás Thaller, expulsado durante el complemento frente a Godoy Cruz, por lo que tampoco podrá estar presente ante el conjunto de Lomas de Zamora.

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Emanuel Beltrán se perfila para ocupar el lateral derecho en lugar de Peinipil, mientras que Gabriel Risso Patrón o Facundo Castet es la duda para el sector izquierdo y el que ingrese lo haría por Thaller en la última línea. En la mitad de la cancha, Matías Muñoz aparece como la principal alternativa para reemplazar a Lértora, luego de dejar atrás una lesión.

Lago vuelve y Bonansea parte con ventaja

Otra de las novedades estaría en el sector ofensivo. Ignacio Lago recuperaría su lugar desde el inicio después de no haber viajado en condiciones para enfrentar a Godoy Cruz debido a una molestia física. Su regreso le aportaría nuevamente una alternativa importante al ataque sabalero. En la posición de delantero centro, Alan Bonansea sería elegido por Delfino por encima de Leandro Garate.

El probable once de Colón sería: Budiño; Beltrán, Olmedo, Rasmussen, Risso Patrón o Castet; Toledo, Muñoz; García, Sarmiento, Lago; Bonansea.

Colón Los Andes cambios
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