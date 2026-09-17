Los cambios tácticos y obligados que probó Delfino en Colón para recibir a Los Andes

Colón trabajó en el estadio Brigadier López, con la mira puesta en el partido ante Los Andes, donde el DT plantó una primera formación

Colón continúa con su preparación para el partido del domingo, desde las 16.30, frente a Los Andes , por la fecha 30 de la Primera Nacional , con la necesidad de ganar para cortar la racha de tres derrotas en fila y recuperar terreno en la tabla, donde fue quedando relegado.

En la práctica de este jueves en el Brigadier López, Iván Delfino probó la formación que, en principio, se perfila para recibir al Milrayitas. El entrenador debió realizar varias modificaciones producto de las suspensiones y las lesiones. En el lateral derecho estuvo Lucas Picech el lugar del suspendido Mauro Peinipil, mientras que Sebastián Olmedio apareció en la zaga por el expulsado Nicolás Thaller. En tanto en la izquierda se ubicó Gabriel Risso Patrón.

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En el medio ambién hubo movimientos. Matías Muñoz, recuperado del desgarro, reemplazó a Agustín Toledo, mientras que Alan Bonansea ingresó por Federico Lértora, quien deberá cumplir una fecha de suspensión. El técnico apostó por un 4-4-2, con dos delanteros y Darío Sarmiento en la derecha y Franco García en la izquierda.

Si bien quedan todavía dos prácticas, es complicado que sean considerados Pier Barrios, Facundo Castet e Ignacio Lago con sus respectivas lesiones, de las que no se tienen precisiones, ya que no hubo un parte médico. Este fue el bosquejo inicial, por lo que podrían darse nuevas variantes en la previa. Habrá que ver si esto se mantiene.

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Los posibles 11 de Colón

Matías Budiño; Sebastián Olmedo, Lucas Picech, Federico Rasmussen y Gabriel Risso Patrón; Darío Sarmiento, Ignacio Antonio, Matías Muñoz y Franco García; Alan Bonansea y Leandro Garate.