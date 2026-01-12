Liverpool goleó a Barnsley y avanzó sin sobresaltos en la FA Cup

Liverpool superó por 4-1 a Barnsley y pasó a la 4ª ronda de la FA Cup, en un encuentro que dominó de principio a fin pero que recién liquidó en el tramo final

Liverpool superó por 4-1 a Barnsley y se clasificó a la cuarta ronda de la FA Cup , en un encuentro que dominó de principio a fin pero que recién liquidó en el tramo final. Los goles para el local los marcaron Dominik Szoboszlai, Jeremie Frimpong, Florian Wirtz y Hugo Ekitiké, mientras que había descontado para la visita, Adam Phillips.

El inicio fue intenso y favorable a Liverpool, que golpeó rápido: a los nueve minutos, Szoboszlai abrió el marcador con un derechazo formidable desde afuera del área.

Con el control del balón y llegadas constantes, los Reds ampliaron la ventaja a los 36 minutos gracias a Frimpong, que definió dentro del área tras una buena asistencia de Alexis Mac Allister. Barnsley reaccionó antes del descanso y logró descontar a los 40 minutos, cuando Phillips aprovechó una pelota suelta en el área para poner el 2-1.

Ese gol le dio algo de suspenso al cierre del primer tiempo, aunque Liverpool nunca perdió el control del trámite ni dejó de generar peligro.

En el complemento, el local volvió a imponer condiciones. Con los ingresos de Wirtz y Ekitiké, el equipo ganó frescura en ataque y terminó de inclinar la balanza. A los 39 minutos, Wirtz marcó el 3-1 tras una asistencia de Ekitiké, y en tiempo adicionado fue el propio delantero francés quien cerró la goleada con una definición a boca de arco para el 4-1 definitivo.

El resultado reflejó la diferencia entre ambos equipos y confirmó la solidez de Liverpool en la tercera ronda del certamen. Con autoridad, variantes ofensivas y un cierre contundente, los Reds avanzaron de fase y siguen firmes en su objetivo de pelear la FA Cup, mientras Barnsley se despidió con una actuación digna pero sin premio.

