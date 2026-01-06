San Lorenzo confirmó la lista para la pretemporada en Uruguay

Uno Santa Fe | Ovación | San Lorenzo

San Lorenzo definió la lista de convocados para la pretemporada, que se desarrolla en La Plata y seguirá con la participación en la Serie Río de La Plata

6 de enero 2026 · 15:18hs
San Lorenzo definió la lista de jugadores convocados para la pretemporada 2026, que se desarrolla en La Plata y continuará en Uruguay con la participación en la Serie Río de La Plata. El entrenador Damián Ayude presentó una nómina amplia, sin refuerzos, pero con regresos de préstamos y una fuerte presencia de juveniles.

El plantel azulgrana realiza los trabajos más exigentes en el predio CN Sports, en la Ciudad de las Diagonales, donde permanece concentrado. Finalizada esta etapa, el equipo viajará a Montevideo para disputar el tradicional torneo amistoso de verano como parte de la preparación para la nueva temporada.

Entre las novedades aparece Franco Lorenzón, quien viene de una destacada campaña en Deportivo Morón. El futbolista había quedado libre el 31 de diciembre y acordó su regreso por pedido del cuerpo técnico, con contrato firmado hasta diciembre de 2026 y opción de renovación. Su habilitación, sin embargo, podría verse condicionada por las inhibiciones vigentes, una cuestión que deberá resolverse a nivel dirigencial.

También se produjo el retorno de Nahuel Barrios, tras su préstamo en Barracas Central, y de José Devecchi, luego de su paso por Sarmiento de Junín. Ambos fueron los únicos jugadores que regresaron de cesiones y fueron tenidos en cuenta por Ayude. El resto quedó entrenándose en la Ciudad Deportiva, una señal clara del proceso de depuración que impulsa el cuerpo técnico.

Otro punto de atención es la situación de Jhohan Romaña. El defensor colombiano se reincorporó al grupo tras ausentarse en el inicio de la concentración por un permiso personal, en un contexto que generó tensión interna. Pese a los conflictos recientes y el interés de River, su presencia en la lista confirma que, por ahora, sigue siendo parte del plantel.

En cuanto a los juveniles, Ayude promovió a Lautaro Montenegro, Nicolás Blanco y Cristian Gallardo, todos habituales en Reserva, y ratificó la continuidad de Uriel Ojeda en Primera. La nómina también volvió a generar cuestionamientos por la presencia de Maximiliano Zelaya, un nombre que sigue despertando críticas en el mundo San Lorenzo.

image
