Mourinho lamentó la ausencia de Dybala contra Milan

El DT de Roma, José Mourinho, se mostró triste por la ausencia del argentino Paulo Dybala, que por lesión no estará este domingo contra Milan por Serie A

El entrenador de la Roma de Italia, el portugués José Mourinho, le dio gran importancia a la ausencia del campeón mundial Paulo Dybala en el cotejo de este domingo ante Milan por la Serie A al señalar que no tiene recambio de ese nivel

"Para Roma no tener a Dybala no es como cuando Pep Guardiola no tiene al noruego Erling Haaland u otros, el siempre tiene grandes alternativas" señaló el portugués ante la ausencia del cordobés quien se lesionó jugando el clásico ante Lazio por la Copa Italia el pasado miércoles.