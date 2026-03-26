Unión y el fixture que afrontará ante Riestra, Estudiantes, Newells y Vélez

Unión se prepara para encarar un tramo determinante de la temporada, con un fixture que combina exigencia y oportunidades , en el que deberá encontrar regularidad para sostener sus aspiraciones en la Liga Profesional . La seguidilla incluye cuatro partidos en los que alternará la localía con visitas de riesgo ante rivales de peso.

El recorrido comenzará por la fecha 13 , cuando el equipo santafesino reciba a Deportivo Riestra el viernes 3 de abril a las 17.15 , en el estadio 15 de Abril, en un compromiso que aparece como una buena oportunidad para hacerse fuerte en casa y sumar puntos importantes. Posteriormente, en la fecha 14 , deberá trasladarse a La Plata para medirse con Estudiantes , el sábado 11 de abril en el mismo horario , en un escenario históricamente complejo, donde la exigencia será mayor y el margen de error, mínimo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LigaAFA/status/2037233658998792400?s=20&partner=&hide_thread=false #Programación | Agenda de las fechas 13, 14, 15 y 16 del #TorneoMercadoLibre 2026



https://t.co/agSn62ONaY pic.twitter.com/qFC3csHRBO — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) March 26, 2026

LEER MÁS: Unión recupera a Julián Palacios y Madelón empieza a perfilar el once para la Copa Argentina

Unión vs Newell’s y visita a Vélez: un cierre exigente

Ya en la fecha 15, Unión volverá a presentarse ante su público cuando enfrente a Newell’s el viernes 17 de abril a las 20.30, en un duelo que, por contexto y jerarquía del rival, promete ser uno de los más atractivos de esta serie de encuentros. El cierre de este tramo llegará en la fecha 16, con una nueva salida fuera de Santa Fe, cuando visite a Vélez el domingo 26 de abril a las 18.45, completando así una seguidilla que exigirá tanto desde lo futbolístico como desde lo físico.

En este contexto, el desafío para Unión no solo pasará por los resultados, sino también por la capacidad de sostener un rendimiento equilibrado en escenarios diversos, frente a rivales con distintas realidades pero objetivos claros dentro del torneo. Con dos presentaciones en condición de local y otras dos como visitante, el equipo rojiblanco afrontará una etapa que puede empezar a definir su lugar en la tabla de posiciones, en un campeonato que no ofrece margen para distracciones.