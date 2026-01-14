Nacho Arce en Riestra: intensidad, show y liderazgo en la pretemporada

Ignacio Arce atraviesa una exigente pretemporada con Deportivo Riestra en la Costa Atlántica, donde el plantel realiza trabajos físicos y futbolísticos de alta intensidad de cara al inicio de la próxima temporada.

El arquero es uno de los protagonistas de los entrenamientos que el club desarrolla durante el verano, en jornadas que se llevan a cabo principalmente en la playa y en campos de césped, bajo la atenta mirada del cuerpo técnico y con un clima distendido pero altamente competitivo.

Ignacio Arce se hace notar en Riestra

Las imágenes que trascendieron muestran a Arce inmerso en el clásico trabajo de pretemporada sobre la arena, una superficie elegida estratégicamente para potenciar la resistencia y la fuerza muscular. En ese escenario, se lo observa corriendo con chaleco de GPS, disputando balones y realizando ejercicios de alta exigencia física. El trabajo en arena blanda resulta fundamental para un arquero, ya que fortalece el tren inferior y mejora la explosividad, clave para los movimientos cortos, los saltos y las reacciones rápidas dentro del área. Además, estos ejercicios permiten ganar estabilidad y equilibrio, aspectos esenciales para su puesto.

image

Dentro de esa misma lógica, parte de la preparación incluyó ejercicios con pelota en modalidad de fútbol playa. Allí, Arce combinó diversión y competencia junto a sus compañeros, en prácticas que no solo suman desde lo físico, sino que también aportan a la técnica individual y al control corporal en superficies inestables. Lejos de ser solo un entrenamiento recreativo, este tipo de tareas forma parte de una planificación integral pensada para llegar en óptimas condiciones al inicio del torneo.

Más allá del trabajo en la playa, el arquero alternó las sesiones físicas con entrenamientos específicos en césped. En una de las postales más representativas se lo ve con los guantes puestos, sentado sobre las pelotas, una imagen que refleja el enfoque particular del puesto. Estas prácticas apuntan a no perder sensibilidad con el balón, mantener los reflejos y afinar la coordinación, aspectos que suelen resentirse cuando la carga física es elevada. El equilibrio entre lo físico y lo técnico aparece como uno de los ejes centrales de la pretemporada de Riestra.

image

La preparación del Malevo también deja en evidencia el fuerte sello mediático y comercial que caracteriza al club. Arce, uno de los jugadores más carismáticos del plantel, fue protagonista de distintas apariciones frente a cámaras y micrófonos, incluso en un parador de playa, donde participó de entrevistas con medios y plataformas digitales como Luzu TV. Estas acciones forman parte de una estrategia que busca potenciar la imagen del club y de sus futbolistas, integrando el entrenamiento con el show del verano.

El branding ocupa un lugar central en cada escena. En indumentaria, cartelería y banners se repite la presencia de Speed, marca que acompaña al club y que aparece de manera constante en el día a día del plantel. La pretemporada, en ese sentido, no solo se vive como una etapa de preparación deportiva, sino también como una oportunidad para reforzar la identidad y la visibilidad de Deportivo Riestra.

A pesar de la dureza de los trabajos, el clima general es positivo. Arce se muestra relajado, sonriente y cercano, tanto con sus compañeros como con los hinchas que se acercan para una foto o un saludo. Incluso en los momentos de descanso, como en la pileta tras una jornada de doble turno, se lo ve distendido, entendiendo que la recuperación es parte clave del proceso.

En síntesis, Nacho Arce protagoniza una pretemporada que combina intensidad física, trabajo específico de arquero y una marcada exposición mediática. En ese mix de esfuerzo, marketing y camaradería, el arquero se consolida como una de las caras visibles de Riestra y como un líder positivo dentro del grupo, listo para encarar un nuevo desafío competitivo.