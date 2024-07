Nery Pumpido brindó una charla en el Club El Quillá

El campeón del mundo Nery Pumpido en el Club Náutico El Quillá

Las autoridades de la entidad del parque Belgrano se mostraron muy agradecidos por la charla y consejos de Nery Pumpido a los chicos y al público que asistió a una charla muy amena, y con destacable participación, no sólo por la asistencia, sino por haber hecho preguntas más que interesantes. El Quillá le hicieron saber a Nery que se sienten orgullosos de su representación desde Santa Fe al mundo, como jugador profesional, como director técnico y ahora como dirigente.

"Hay cosas que son esenciales y forma parte de enseñarles. El jugador no puede llegar a primera división, aunque sea teniendo una noción de pegarle con derecha e izquierda. A veces vemos partidos que no se definen, porque los partidos son detalles, porque los campeonatos son detalles, y vos salís campeón del mundo por un detalle. A veces ves a un jugador que tiene que pararse distinto y erra un gol por no tener noción de pegarle de zurda" afirmó Nery ante una multitud de chicos.

image.png El campeón del mundo de 1986, respondió las preguntas que le hicieron los chicos del conjunto Tiburón.

En el mismo sentido indicó que "no admito que puedan pasar ese tipo de cosas en primera división, teniendo todo el tiempo que tienen abajo, para que lo puedan aprender. Por eso digo, es como en la escuela, denle tareas a los chicos. Es una buena forma de que algunas cuestiones se dejen de hacer porque hoy todo se estudia y todo se entrena".

Un chico preguntó como es atajar en un mundial, a lo que Nery expresó que "es lo más lindo que te puede pasar en la vida. No hay cosa más linda que atajar y después ganarlo mejor todavía. Es como dije ahí en el video, no hay comparación con nada. Ustedes vieron con Messi ganó cuarenta y cinco copas, y cual fue la que más disfrutó, lógicamente el Mundial del año pasado".

En otro tramo de su exposición, Nery reflexionó sobre la formación de los jugadores en la actualidad y dijo que "Es una locura que los chicos de 9 o 10 años se les enseñe a jugar a dos toques. Hay que dejarle la gambeta y todo lo que siempre caracterizó al jugador sudamericano". También sostuvo que "en Europa, si hay alguien que hace algo distinto es un jugador sudamericano. Sacarle a los chicos la impronta es matarlos en vida".

Una charla amena con los chicos de El Quillá

Los dirigentes de El Quillá le hicieron saber a Nery que siempre será su casa y la de tu familia. En el mismo sentido, se agradeció a todos los presentes, jugadores y jugadoras de las divisiones formativas, profesores, dirigentes, y el gran marco que le dio el público en general.

image.png Pumpido es actualmente secretario general de Conmebol y está prácticamente radicado en Asunción.

Que se sintió al jugar con el mejor jugador del mundo fue otro interrogante de los chicos que preguntaron sin problemas. "Extraordinario. Estar al lado de Diego fue una de las cosas más lindas que me pasaron en el mundo. Estar diez años al lado suyo, podría hacer tranquilamente un libro, pero no lo voy a hacer". Una pregunta que lo sorprendió a Nery fue cuando le preguntaron que comía cuando era chico. "De todo. Hoy escucho que los chicos tienen nutricionista, de todo, y nosotros no teníamos nada de eso. Te diría que comíamos lo que nos daba la mamá".

Cual fue tu mejor momento en el fútbol lo consultó otro de los asistentes. Pumpido, con mucha calidez le respondió que "en la final de México 86 cuando levanté la copa. Ese fue sin dudas el mejor momento". A cerca de que sintió cuando lo citaron para la selección nacional Nery explicó que "fue una alegría bárbara. Recuerdo que estaba acá en Santa Fe. Estaba en la casa de un amigo, Pepe Sólito. Me llamaron para citarme a un partido amistoso en Mendoza, ya que estaba lesionado el Pato Fillol.