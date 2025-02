Newell's en crisis: derrota, incidentes y clima tenso antes del clásico

Algunos videos que circularon en redes sociales mostraron cómo varios efectivos reprimieron a hinchas en el piso, mientras que el Ministerio de Seguridad de Santa Fe informó que ocho personas fueron demoradas y cuatro policías resultaron heridos.

#CadaDía | Banderazo: Desde seguridad, esperan confirmación del club.



Está previsto para esta tarde y desde la Provincia aseguran el operativo de seguridad. Tras la derrota de Newell's ante Defensa y Justicia, se registraron incidentes en las afueras del Coloso.

"Vamos a…



"Vamos a… pic.twitter.com/akuNqGXHb0 — elTresTV (@elTresTV) February 13, 2025

La crisis en Newell’s no solo es deportiva con un equipo que no encuentra el rumbo en el torneo, sino también institucional. Gustavo Velázquez, coordinador de Seguridad Deportiva de la provincia, reconoció que el clima en el club no es normal y que los disturbios eran algo que se veía venir.

En este contexto, crece la incertidumbre sobre el tradicional banderazo de este jueves, evento oficial del club previo al clásico, aunque desde el Ministerio de Seguridad aseguran que están en condiciones de brindar el operativo.

Mientras tanto, el equipo deberá reponerse rápido, ya que el domingo a las 17 recibirá a Rosario Central, escolta de Independiente en la Zona A, en una nueva edición del clásico rosarino. Un partido clave en lo anímico para un Newell’s golpeado, con una hinchada enardecida y una dirigencia en el ojo de la tormenta.