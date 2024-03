Newell's quiere recuperar posiciones en su visita a Sarmiento

En cuanto al equipo, el director técnico Israel Damonte no contará con Franco Paredes, quien arrastra una distensión muscular en uno de sus isquiotibiales. Pero, recuperará a Agustín Fontana y esperará hasta último momento a Iván Morales, quien se desgarró el pasado 5 de marzo frente a Racing. Si Ivi no llegara a estar al 100%, Lisandro López será titular. En tanto, Gabriel Díaz y Yair Arismendi se disputan por un lugar en el lateral izquierdo, donde Isra lo definirá horas previas al match.

Pasando a La Lepra, después de eliminar a Midland por 2-0 en los 32avos de la Copa Argentina AXION Energy, cambió de chip y ahora pone sus energías en la Copa Sur Finanzas de la Liga Profesional de Fútbol, donde viene de empatar 0-0 con Platense. Actualmente, se encuentra en el séptimo escalón de su zona con 18 unidades recolectadas y precisa ganar para volver a la zona de playoffs.

Con respecto al once inicial, habrá cambios en relación al equipo que venció al Funebrero de Libertad. El lógico regreso de Gustavo Velázquez a la defensa no será con el suspendido Ian Glavinovich, sino con Leonel Vangioni. Otro que no estará es Éver Banega, quien debe cumplir la segunda fecha de suspensión y todo indica que Esteban Fernández, autor del doblete contra Midland, tendrá su chance como titular. Además, el entrenador Mauricio Larriera podría incluir a Misael Jaime.

Probables formaciones

Sarmiento: Fernando Monetti; Elías López, Juan Cruz Guasone, Juan Manuel Insaurralde, Emanuel Hernández, Gabriel Díaz o Yair Arismendi; Manuel Mónaco, Fernando Godoy, José Mauri, Joaquín Gho; e Iván Morales o Lisandro López. DT: Israel Damonte.

Newell's: Ramiro Macagno; Armando Méndez, Gustavo Velázquez, Leonel Vangioni, Angelo Martino; Rodrigo Fernández Cedrés, Julián Fernández; Ignacio Schor, Jeremías Pérez Tica, Francisco González; y Juan Ramírez. DT: Mauricio Larriera.

Árbitro: Fernando Espinoza

VAR: Andrés Merlos

Estadio: Eva Perón

Hora de inicio: 16:00

Televisa: TNT Sports.