Colón abrocha otro refuerzo: Kevin López está en Santa Fe y firma tras la revisión

Kevin López ya se encuentra en Santa Fe para firmar su contrato con Colón. La operación será a préstamo, sin cargo y con una opción de compra.

26 de enero 2026 · 07:10hs
Colón abrocha otro refuerzo: Kevin López está en Santa Fe y firma tras la revisión

Colón tiene todo encaminado para sumar una nueva incorporación y seguir dándole forma al plantel. Kevin López ya arribó a Santa Fe y este lunes afrontará la revisación médica. Superados esos estudios, rubricará un contrato por un año y se transformará en el 15° refuerzo sabalero en este mercado.

El mediocampista llega cedido, sin costo, y el acuerdo incluye una opción de compra por el 50% de la ficha. Su pase pertenece a Independiente.

Kevin López, una gestión con respaldo interno en Colón

El nombre de López no apareció de manera improvisada. Venía siendo seguido desde hace tiempo y nunca salió del radar dirigencial. En la operación tuvo un papel importante el mánager Diego Colotto, quien conoce bien al futbolista y mantiene un vínculo cercano, un detalle que ayudó a sostener el diálogo cuando la negociación atravesó momentos de mayor competencia.

Kevin L&oacute;pez era el volante apuntado por la secretar&iacute;a t&eacute;cnica de Col&oacute;n y est&aacute; a una firma de ser refuerzo.

Kevin López era el volante apuntado por la secretaría técnica de Colón y está a una firma de ser refuerzo.

Es que el cordobés también evaluaba sondeos de clubes de Primera División, lo que elevó la exigencia de la puja. A pesar de ese contexto, en Colón confían en que el proyecto deportivo y la posibilidad concreta de sumar protagonismo inclinaron la decisión del jugador.

De Córdoba al ruedo grande

Nacido el 28 de diciembre de 2001, López hizo inferiores en Belgrano antes de dar el salto a Quilmes, donde comenzó a destacarse por su regularidad durante 2022. Ese crecimiento llamó la atención de Independiente, que apostó por su proyección y lo incorporó a su estructura.

Para potenciar su desarrollo, el volante sumó cesiones que le permitieron ganar experiencia: primero en Defensa y Justicia, con participación internacional incluida en la Copa Sudamericana, y luego en Atlético Tucumán, donde continuó acumulando minutos en la Liga Profesional.

Un perfil que encaja

Dentro de la cancha, López ofrece movilidad, intensidad y versatilidad. Puede desempeñarse en distintos puestos del mediocampo, con recorrido para cubrir amplios sectores y aportar tanto en recuperación como en transición ofensiva. Ese perfil encaja con la idea de un equipo que busca mayor dinámica y equilibrio en la zona central.

Si no surgen imprevistos en los estudios médicos, Colón sumará a un futbolista joven pero con recorrido en Primera, pensado para aportar energía inmediata y, al mismo tiempo, sostener una proyección a mediano plazo.

