Michlig hablo de un "tercer lugar digno" y que la elección dejó un claro mensaje: "No volver al kirchnerismo"

El presidente del radicalismo en Santa Fe destacó los resultados provisionales, el desempeño de Provincias Unidas y la polarización observada en las elecciones legislativas.

Michlig hablo de un "corrimiento del electora" y que hubo un claro mensaje: "No volver al kirchnerismo"

El presidente del radicalismo santafesino, Felipe Michlig , analizó la jornada electoral y sostuvo que hubo un “corrimiento del electorado” en los últimos cinco días, que dejó atrás el escenario de tres tercios que tanto se anticipaba.

Según el dirigente, la elección se consolidó como una jornada de polarización entre las principales fuerzas nacionales, con la distribución provisional de escaños en la provincia de Santa Fe de la siguiente manera: La Libertad Avanza (cuatro diputados), Fuerza Patria (tres diputados) y Provincias Unidas (dos diputados).

“Nos toca un tercer lugar, digno. Estamos hablando de una fuerza política de apenas dos meses (por Provincias Unidas). Decidimos salir a la cancha para defender el interior productivo y convertirnos en una alternativa que, de aquí en más, no tiene dudas de que va a crecer y a tener presencia en todo el país”, afirmó Michlig.

El dirigente destacó que, hace poco más de dos meses y medio, Provincias Unidas ni siquiera tenía la certeza de lograr un diputado, y que hoy consolidan dos legisladores, lo que permitirá “trabajar propositivamente para asegurar la gobernabilidad”.

“Argentina ha enviado un mensaje claro: no volver hacia atrás, no volver al kirchnerismo, sino empezar a transitar el camino hacia el futuro. Provincias Unidas es una alternativa viable y confiable hacia ese futuro”, aseguró.

Michlig también recordó que, en el marco internacional, se percibió la relevancia de la elección: “Hasta el gobierno de Estados Unidos manifestó que o ganaba La Libertad Avanza o se terminaban los salvatajes o préstamos”, subrayando la presión sobre el escenario político local.

En cuanto al futuro de su espacio, el dirigente afirmó que Provincias Unidas seguirá consolidándose: “Con más fuerza que nunca, con un bloque de diputados y senadores que va a defender a los argentinos, acompañando todo lo que sea bueno para la República Argentina”, concluyó.