Las elecciones para Diputados Nacionales en la provincia de Santa Fe dejan un saldo numérico contundente que trasciende a los ganadores: la profunda apatía cívica. Los datos finales del escrutinio, con el 99,21% de las mesas contabilizadas, certifican que más de un millón de electores no acudió a las urnas.
Crisis de participación en la provincia de Santa Fe: el 37% del electorado no fue a votar y los nulos duplicaron a los blancos
La participación se estancó en un bajo 63,38% con el 99,21% de las mesas escrutadas. El 4,80% de votos nulos, que casi duplica a los votos en blanco.
La participación total alcanzó apenas el 63,38%, un índice considerado históricamente bajo para una elección nacional. Esto significa que, de los 2.829.362 ciudadanos habilitados, solo 1.793.368 emitieron su voto. La abstención superó el 36%, un llamado de atención a la clase política sobre la desconexión con una parte crucial del electorado.
Voto nulo y en blanco
A pesar de que los votos afirmativos lograron la gran mayoría con el 92,92% del total, el mensaje de la baja concurrencia y los votos nulos es ineludible
El análisis del tipo de voto refuerza la tendencia de descontento. Los votos válidos (95,15%) incluyen un alto caudal de sufragios que no fueron dirigidos a ninguna lista.
Los votos en blanco se mantuvieron en un 2,23% (40.028 votos), una cifra que suele representar indecisión.
Sin embargo, el factor relevante es el elevado porcentaje de Votos Nulos, que llegó al 4,80% (86.184 votos). Este volumen de votos anulados, que es casi el doble del voto en blanco, lo que puede entenderse como una clara manifestación de rechazo.