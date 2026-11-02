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Se concretó la 37° Maratón Gladys Erbetta en Santo Tomé

Los santafesinos Nicolás Tori y Florencia Maidana fueron los ganadores de la tradicional prueba homenaje a Gladys Erbetta, que se corrió por las calles de Santo Tomé.

Ovación

Por Ovación

2 de noviembre 2026 · 18:02hs
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Se concretó la 37° Maratón Gladys Erbetta en Santo Tomé

La Maratón Gladys Erbetta disputó la 37° edición por las calles de la ciudad de Santo Tomé. Fue en las pruebas de 5 y 10 kilómetros y contó con la organización de la dirección de deportes del municipio santotomesino. Un buen número de atletas se dieron cita para rendir homenaje a un emblema y que tuvo como punto de largada el camping municipal. Los santafesinos Nicolás Tori y Florencia Maidana fueron los triunfadores en la distancia más larga, mientras que Orlando Loza y Cecilia Robledo lo hicieron en la de 5km.

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Se corrió la 37° Maratón Gladys Erbetta en Santo Tomé

Santo Tomé volvió a hacer lo que mejor sabe: correr en honor a su Dama del Salto. Una vez más, la Maratón se realizó en homenaje a Gladys Erbetta, y su legado siguió corriendo. Fueron más de 180 inscriptos, corredores y corredoras, en las tres distancias, que dieron un marco excelente de fiesta y celebración en el Camping Municipal. Desde el área de deportes municipal de Santo Tomé extendieron el agradecimiento, muy especialmente, a la presencia de su hijo, Mariano Mordini, que los acompañó en una jornada tan emotiva. Y a cada uno de los participantes: ni la lluvia pudo pararlos.

En la prueba de 10km, Nicolás Nahuel Tori fue el ganador con un tiempo de 38 minutos y 23 segundos, escoltado por Hugo Escobar con 38 minutos 34 segundos y por David Villalba con un registro de 40 minutos 21 segundos. En mujeres, la vencedora resultó Florencia Maidana con un registro de 46 minutos 19 segundos, el segundo lugar correspondió a Alicia López con 55 minutos 54 segundos, y por Delfina Rodríguez Llull con 56 minutos 21 segundos.

En cuanto a los 5km masculino, Orlando Loza se impuso con una marca de 18 minutos 13 segundos, escoltado por Darío Martínez con 18 minutos 52 segundos, y César Rivero con 19 minutos 19 segundos. En mujeres, la ganadora resultó Cecilia Robledo con 21 minutos 21 segundos, María Garrote fue segunda con 21 minutos 50 segundos y tercera Paula Belén Gutiérrez con 21 minutos 59 segundos.

Además de los vencedores de las clasificaciones generales, se reconoció a los primeros puestos de las distintas categorías de edad. En el siguiente detalle, los rangos indicados corresponden a las edades de los participantes, no a tiempos de carrera.

En los 5 kilómetros femeninos, las ganadoras fueron Rubí Agustina Castro (18 a 29 años), Yoana Paiz (30 a 39 años), Noelia Saba (40 a 49 años) y María Alejandra Oliva Sotelo (50 a 59 años).

En los 5 kilómetros masculinos, los primeros puestos corresponden a Daniel Villalba (18 a 29 años), Nicolás Tecco (30 a 39 años), Lucas Mendoza (40 a 49 años), Claudio Chemez (50 a 59 años) y Marcelo Pablo Echegoyemberry (60 a 69 años).

En los 10 kilómetros femeninos, ganaron sus categorías Sofía Garofalo (18 a 24 años), Daiana Montenegro (30 a 34 años), Marina Laura González (35 a 39 años), Natalia Colombo (40 a 44 años), Karina Comba (45 a 49 años) y Amy Lucca (50 a 54 años).

En los 10 kilómetros masculinos, los ganadores fueron Erik Kieffer (18 a 24 años), Leandro Robledo (25 a 29 años), Nelson Salazar Soruco (30 a 34 años), José Flores (35 a 39 años), Manuel Barrera (40 a 44 años), Adolfo Mir (45 a 49 años), Eric Retamosa (50 a 54 años), Gustavo Cura (55 a 59 años), Delio Sacco (60 a 64 años) y Héctor Antonio Perren (65 a 69 años).

La competencia tuvo un significado particular, ya que fue la primera edición realizada sin la presencia física de Gladys Hurí Erbetta, la atleta nacida en nuestra ciudad que representó a la Argentina en los Juegos Olímpicos de Helsinki 1952. A través de sus redes sociales, la Municipalidad señaló que fue una jornada cargada de emociones, con cientos de corredores, y agradeció especialmente a Mariano, hijo de Gladys Erbetta, por acompañar el homenaje.

Maratón Erbetta Santo Tomé
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