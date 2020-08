Nuevo Horizonte, un club de barrio que está en orden

El Club Nuevo Horizonte es una de las instituciones de la Liga Santafesina de Fútbol más populares e históricos, en el cual más de 400 jóvenes, adolescentes y niños del norte de la ciudad juegan al fútbol. La entidad ubicada en Pedro de Espinoza y Carranza, detrás de la escuela técnica 527, en el barrio de Cabaña Leiva, se fundó el 12 de marzo de 1986, con lo cual tiene 35 años de vida.Como todas las instituciones deportivas, y en particular las de la Liga Santafesina han parado por completo la actividad a partir de las disposiciones vigentes de las autoridades gubernamentales, como consecuencia de la pandemia de coronavirus. "Esta cuarentena la pasamos trabajando, hemos comenzado en el mes de mayo con la recuperación de un poco el mantenimiento y la limpieza del club. Hemos también inventariado todo lo que nos ha faltado, lo que nos han sustraído y que es bastante" le dijo el dirigente José Luis Benítez a UNO Santa Fe.

El presidente del Club Nuevo Horizonte remarcó que "nos ha robado todo. Desde moto guadaña, la batería de un tractor, el que tenemos para mantener la cancha, sufrimos cuestiones de inseguridad. El club quedó sin el cuidado cotidiano de venir todos los días y aprovecharon, y el casero es una persona sola y mucho no puede hacer".

image.png Benítez y Ariel Maradona trabajan para mantener las instalaciones del club Nuevo Horizonte.

El dirigente liguista comentó que "Nos han robado del sistema eléctrico todo lo que es reflectores, balastros, línea de cable, un daño superior a los 100.000 pesos. Nos han hecho un daño muy grande. También han utilizado de las instalaciones, tuvieron la gentileza de no utilizar la cancha principal, pero si la auxiliar. Han organizado torneos de fútbol clandestinos. Me ha tocado venir y ponerme a discutir con la muchachada el barrio. Uno entendía las ganas de jugar al fútbol, pero mi obligación era hacer respetar las normativas dispuestas por las autoridades. Pero claramente hubo que lidiar con ese tema".

Otro punto que sostuvo Benítez es que "es muy difícil sostener una entidad deportiva. Acá en nuestro caso se trata de familias muy carentes, pero no sé si tan sólo en lo económico. Sino que también no está la cultura del acompañamiento al chico, de interpretar que el club está para la formación y cuidado del niño. No para mandarlo y los cuatro o cinco que trabajamos en la comisión tengamos que ocuparnos de chicos que debería estar acompañado por su familia".

Un club bien de barrio"La capacidad societaria es muy reducida, somos siempre los mismos. Los diez o doce padres que siempre estamos colaborando, y que también, en muchos casos, terminan siendo técnicos de diferentes categorías del club. Otra deuda del club es en lo posible que podamos volcar más recursos en las inferiores. No es el ideal poner a un padre como entrenador, pero bueno es lo que se puede hacer por ahora" destacó el presidente de Nuevo Horizonte.

image.png El presidente de Nuevo Horizonte señaló que son víctimas de inseguridad.

El dirigente informó que "Nuevo Horizonte es un proyecto que se inició después de una recuperación que tuvo a partir del 2011, cuando Mario Rivero y Cristian Acosta, se hicieron cargo del club, porque había quedado acéfalo, entonces ellos pusieron un dinero, trataron de mantenerlo y encaminarlo. Luego, en 2014 me convocan y con el tiempo me ofrecen la conducción. Hasta ese momento el club estaba desordenado administrativamente porque la documentación se había extraviado todo".

image.png

"Cuando me hice cargo un poco la misión fue recuperar toda la documentación del club, y ahí hay que hacer hincapié que, desde la secretaría de deportes de la provincia de Santa Fe, tuvimos un gran acompañamiento de Carlos Iparraguirre. Se pudo básicamente hacer la normalización del club, y a partir de ahí, en el año 2015, nos vimos beneficiado con el aporte del Plan Abre. Que con ese dinero se levantó un salón multiespacio, que quiero deccir es un lugar aún no terminado, tiene un potencial muy grande" analizó el máximo dirigente de la entidad ubicada a la vera de avenida Blas Parera.

image.png La nueva camiseta de Nuevo Horizonte que no se pudo estrenar.

"Por el momento no hemos recibido ningún tipo de ayuda estatal pero seguramente en algún momento se dará. Si fui un poco el que convocó a los diferentes presidentes de los clubes de la Liga Santafesina, que desde ahí no se lo tomó bien. Era algo que armábamos en contra de, sino que Clubes Unidos, nos sirvió mucho para entre todo asesorarnos, ayudarnos, apoyarnos, empujarnos, para lograr algún beneficio de cualquier índole. En la actualidad ningún estamento no recibimos ayuda, pero a partir de Clubes Unidos se han hecho varias gestiones ante diversos estamentos" finalizó expresando Benítez.