Un ataque con drones cerca del aeropuerto de Dubái dejó cuatro heridos

Ocurrió en las primeras horas de este miércoles y obligó a la suspensión temporal de los vuelos en una de las terminales aéreas más transitadas del mundo

Un clima de alta tensión se vive en los Emiratos Árabes Unidos tras la caída de dos drones cargados con explosivos en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Dubái . El ataque durante la madrugada de este miércoles, impactó en una zona de servicios cercana al perímetro de la terminal, provocando heridas a cuatro trabajadores y daños materiales en vehículos de carga.

Las autoridades de aviación civil activaron de inmediato los protocolos de emergencia , lo que derivó en el desvío de una decena de vuelos internacionales hacia aeropuertos vecinos y el retraso de las salidas programadas . Según el comunicado oficial del Ministerio del Interior, los sistemas de defensa aérea lograron interceptar parcialmente las naves no tripuladas, evitando que impactaran directamente en las pistas o en las salas de embarque.

drones Dubái1

Impacto y respuesta de seguridad ante el ataque de drones

Los cuatro heridos, cuya identidad no ha sido revelada, fueron trasladados a centros asistenciales cercanos con lesiones de diversa consideración, aunque se encuentran fuera de peligro.

drones Dubái ataque Aeropuerto 1

El incidente genera una alarma inmediata en los mercados globales debido a la relevancia estratégica de este nodo logístico. Los puntos claves de la jornada son:

Seguridad aérea: se reforzó el patrullaje con tecnología antidrones en todo el emirato.

se reforzó el patrullaje con tecnología antidrones en todo el emirato. Operaciones: tras tres horas de parálisis, el aeropuerto comenzó a normalizar sus frecuencias, aunque se registran demoras residuales.

tras tres horas de parálisis, el aeropuerto comenzó a normalizar sus frecuencias, aunque se registran demoras residuales. Investigación: las fuerzas de seguridad analizan los restos de los artefactos para determinar el origen del lanzamiento y la tecnología empleada.

Hasta el momento, ningún grupo se ha adjudicado la autoría del ataque, aunque la región permanece en estado de alerta máxima debido al contexto de inestabilidad en el Golfo. El gobierno de los EAU ha condenado el hecho calificándolo como un intento de desestabilización contra la infraestructura civil y el comercio internacional.