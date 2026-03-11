Unión es protagonista de la mano de Madelón, aún con sus efectos colaterales

El trabajo como DT de Unión de Leonardo Madelón tiene más aciertos que errores. El Tate volvió a competir, más allá de cuestiones por mejorar

Las estadísticas y los números indican que desde la llegada de Leonardo Madelón, Unión recuperó protagonismo. En el Torneo Clausura 2025 finalizó 2º en la Zona A, clasificando por primera vez a los playoffs.

Y si bien quedó eliminado en octavos de final como local ante Gimnasia de La Plata, el balance terminó siendo positivo volviendo a sumar para olvidarse del descenso y de los promedios.

Mientras que en el actual Torneo Apertura, el equipo se ubica 2º y viene de cosechar 10 puntos sobre los últimos 12 en disputa, dado que estuvo a segundos de obtener cuatro victorias consecutivas.

Prácticamente con el mismo plantel que el año pasado, Madelón mantuvo la fisonomía del equipo, revirtiendo un mal arranque en donde había cosechado cinco puntos sobre 15.

La realidad marca que Unión es un equipo que conoce a la perfección el libreto para ejecutar el plan de juego. Pero a la intensidad que lo caracteriza, le agregó momentos de buen juego.

Con un esquema que no se modifica nunca y pese a ser un equipo previsible, Unión es competitivo e indudablemente recuperó la contundencia.

Madelón le brindó serenidad y confianza al plantel. Unión es un equipo que no se desespera, ni que juega al ritmo de la gente, independientemente de si lo hace como local o visitante.

Es notoria la diferencia entre lo que muestra Unión con Madelón, a lo que evidenciaba con Cristian González. La mano del actual DT se nota y mucho, aún con los errores que repite, que son los famosos efectos colaterales.

Todo lo bueno que muestra Unión con Madelón, a veces se desdibuja precisamente por decisiones incorrectas del entrenador.

Y mucho se lo cuestiona por los cambios, ya que la mayoría de las veces se equivoca en la toma de decisiones. Ingresan jugadores que no son solución y que terminan empeorando al equipo.

Termina insistiendo con futbolistas que no están a la altura de las circunstancias, sin atreverse a darle más rodaje a los jugadores de las inferiores. O por ejemplo, que Diego Díaz tenga más minutos en cancha.

Los cambios son siempre los mismos y el esquema no se toca nunca o casi nunca. Todo lo destacable de Madelón a la hora de plantear los partidos, se debilita cuando mueve el banco.

Es cierto que Unión es un plantel con escaso recambio, pero a veces cuesta entender la insistencia por futbolistas que nunca dieron la talla.

Ese sin dudas es el costado negativo de Madelón. Confiar en jugadores que ya demostraron que no son solución y no darle rodaje a otros que pueden aportar cosas positivas.

De todos modos, a la hora de hacer un balance general, son muchas más las cosas para destacar que para criticar. Aún cuando los hinchas se encargan de apuntar a los cambios de Madelón.

La mejor forma de analizar en el tiempo es comparar cómo estaba Unión antes de Madelón y como está ahora. Lo demás forma parte de los gustos y los estilos. Pero la realidad indica que el Tate viene dando pasos hacia adelante.