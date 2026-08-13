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Atlético Tucumán goleó 4-0 a Independiente y avanzó a los cuartos de la Copa Argentina

Atlético Tucumán goleó 4-0 al Rojo con una actuación inolvidable y avanzó a los cuartos de final de la Copa Argentina.

Ovación

Por Ovación

13 de agosto 2026 · 15:05hs
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Atlético Tucumán goleó a Independiente por Copa Argentina. 

Atlético Tucumán goleó a Independiente por Copa Argentina. 

Atlético Tucumán goleó 4-0 a Independiente y se clasificó a los cuartos de final de la Copa Argentina, en una noche inolvidable para el Decano. Nicolás Laméndola fue la gran figura al marcar dos tantos, mientras que Manuel Brondo y Facundo Nicola completaron una goleada histórica que dejó al Rojo sin respuestas y con una eliminación contundente en Rosario anoche.

LEER MAS: Independiente y Atlético Tucumán abren los octavos de final de la Copa Argentina

Una goleada que quedará en la historia

El encuentro comenzó con una aproximación de Independiente. A los cuatro minutos, Meza probó desde afuera del área y su remate se desvió en un defensor antes de salir al córner. A los 30 minutos, Facundo Tello sancionó penal para el Rojo luego de que Ferreira tocara la pelota con la mano dentro del área. Sin embargo, Santiago Montiel estrelló su remate en el palo izquierdo de Luis Ingolotti y desperdició una inmejorable oportunidad.

En la jugada siguiente, Nicolás Laméndola abrió el marcador para Atlético Tucumán con un remate cruzado ante la salida de Santiago Mele, luego de una corrida desde su propio campo y un pase de Ignacio Galván.

El Decano lo liquidó en el complemento

En el segundo tiempo, los dirigidos por Julio César Falcioni salieron mucho mejor y aprovecharon el golpe que atravesaba el equipo de Gustavo Quinteros. A los cuatro minutos, Manuel Brondo amplió la ventaja para Atlético Tucumán. Seis minutos más tarde, Franco Nicola convirtió el tercero con una definición cruzada y transformó el triunfo en goleada. El tanto llegó después de una recuperación en campo propio, seguida de una conducción y asistencia de Laméndola.

Para coronar una actuación brillante, Laméndola volvió a aparecer y marcó un verdadero golazo al ángulo derecho de Mele, tras un remate desde el vértice izquierdo del área de Independiente.

Laméndola, la gran figura de la noche

Después de la clasificación, Nicolás Laméndola expresó su felicidad por la actuación del equipo y reconoció que siempre había soñado con protagonizar una noche semejante.

“Siempre soñé un partido así, estoy muy contento, se pudo sumar y clasificar de fase”, expresó el futbolista, quien también explicó cómo se fue construyendo la goleada.

“Desde adentro estábamos haciendo un buen partido, desde el gol es más fácil llevar el partido”, señaló entre risas al recordar su segundo tanto.

Qué viene para Atlético Tucumán

En los cuartos de final de la Copa Argentina, Atlético Tucumán enfrentará al ganador del cruce entre Aldosivi e Independiente Rivadavia de Mendoza, que se medirán el miércoles 26 de agosto en el estadio Florencio Sola de Banfield.

El duro momento de Independiente

Para Independiente, la eliminación profundizó una crisis deportiva que ya venía mostrando señales preocupantes. El Rojo sumó su tercera derrota consecutiva, luego de las caídas ante Vélez y Platense por el Torneo Clausura.

El equipo de Gustavo Quinteros quedó eliminado de la Copa Argentina tras una goleada que expuso sus dificultades y ahora deberá enfocarse en su próximo compromiso ante Lanús, en La Fortaleza, donde podría contar con hinchada visitante para reencontrarse con su gente.

Atlético Tucumán Independiente Copa Argentina
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