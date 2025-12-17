Olimpia no sumará a José Florentín por su situación judicial en Argentina

Olimpia de Paraguay desistió de la contratación del mediocampista José Florentín debido a su situación judicial en Argentina

Olimpia de Paraguay desistió de la contratación del mediocampista José Florentín y dio por cerradas las negociaciones debido a su situación judicial en Argentina , donde está imputado en una causa por abuso sexual.

El club paraguayo había avanzado en el acuerdo y tenía todo encaminado para sellar el traspaso, pero el contexto legal del jugador terminó por frenar la operación, además de que Florentín cuenta con autorización para trabajar en el país solo hasta abril, una limitación que, sumada al avance de la causa, llevó a Olimpia a dar marcha atrás.

Tras descartar su incorporación, Olimpia analiza alternativas para reforzar el mediocampo y entre los nombres que maneja aparecen Richard Sánchez, actualmente en Racing, y Cristhian Paredes, que se encuentra sin club luego de su salida del Portland Timbers de la MLS.

En paralelo, la querella que impulsa la investigación por violación en manada solicitó formalmente la detención del futbolista. El pedido judicial sostiene que existen riesgos concretos para el proceso, para los testigos y para la integridad psicológica de la denunciante, según pudo averiguar Agencia Noticias Argentinas.

Según la presentación, Florentín habría utilizado una contradenuncia como mecanismo para manipular testimonios, tergiversar declaraciones, exponer públicamente a la víctima y generar un clima de intimidación.

La querella considera que estas acciones revictimizan de manera sistemática a la denunciante y entorpecen el normal avance de la causa principal.