Colón volvió sobre sus pasos y concretó la llegada de Matías Godoy

En un mercado de pases que cambia de escenario a cada rato, Colón encontró una nueva confirmación de esa dinámica vertiginosa. Lo que el martes parecía encaminado y luego se había enfriado, terminó reflotándose en cuestión de horas. La dirigencia retomó las negociaciones y acordó la incorporación de Matías Godoy .

La operación tuvo idas y vueltas. En un primer momento, todo indicaba que el volante se sumaría al plantel, pero tras una revisión interna y un análisis del mánager Diego Colotto, la dirigencia decidió frenarse. Sin embargo, este miércoles las partes ajustaron algunos puntos económicos y, sobre todo, cuestiones vinculadas al jugador, para terminar de destrabar la negociación. En este caso, un préstamo por un año desde Estudiantes, dueño del pase. Se agregan cláusulas de incumplimiento deportivo a raíz de sus antecedentes.

Matías Godoy Matías Godoy jugará en Colón.

¿Quién es Matías Godoy, próxima cara nueva de Colón?

Godoy tiene 23 años, nació en Ceres, Santa Fe (10 de marzo de 2002) y viene de disputar la última temporada en Central Córdoba, donde acumuló 22 partidos y una asistencia. Un dato no menor es su condición de hincha de Colón, factor que terminó inclinando la balanza y facilitó el acuerdo final.

Si no surge ningún imprevisto, el mediocampista arribará a Santa Fe en las próximas horas para firmar su contrato y ponerse a disposición del cuerpo técnico, sumándose de inmediato a la pretemporada.

De esta manera, Colón continúa moviéndose en el mercado y ya suma nombres a su plantel: además de Godoy, el arquero Matías Budiño y el lateral izquierdo Leandro Allende ya son refuerzos confirmados para el nuevo desafío sabalero.