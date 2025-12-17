Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón volvió sobre sus pasos y concretó la llegada de Matías Godoy

Tras haberse estancado, se reflotaron las negociaciones en las últimas horas y Colón acordó la incorporación del volante Matías Godoy

17 de diciembre 2025 · 22:47hs
Colón volvió sobre sus pasos y concretó la llegada de Matías Godoy

En un mercado de pases que cambia de escenario a cada rato, Colón encontró una nueva confirmación de esa dinámica vertiginosa. Lo que el martes parecía encaminado y luego se había enfriado, terminó reflotándose en cuestión de horas. La dirigencia retomó las negociaciones y acordó la incorporación de Matías Godoy.

• LEER MÁS: Colón fue a fondo y tendría casi abrochado el arribo de un experimentado zaguero

La operación tuvo idas y vueltas. En un primer momento, todo indicaba que el volante se sumaría al plantel, pero tras una revisión interna y un análisis del mánager Diego Colotto, la dirigencia decidió frenarse. Sin embargo, este miércoles las partes ajustaron algunos puntos económicos y, sobre todo, cuestiones vinculadas al jugador, para terminar de destrabar la negociación. En este caso, un préstamo por un año desde Estudiantes, dueño del pase. Se agregan cláusulas de incumplimiento deportivo a raíz de sus antecedentes.

Matías Godoy
Matías Godoy jugará en Colón.

Matías Godoy jugará en Colón.

¿Quién es Matías Godoy, próxima cara nueva de Colón?

Godoy tiene 23 años, nació en Ceres, Santa Fe (10 de marzo de 2002) y viene de disputar la última temporada en Central Córdoba, donde acumuló 22 partidos y una asistencia. Un dato no menor es su condición de hincha de Colón, factor que terminó inclinando la balanza y facilitó el acuerdo final.

• LEER MÁS: Colón abrirá un entrenamiento y habrá atención a la prensa de Ezequiel Medrán, Ignacio Lago y Leandro Allende

Si no surge ningún imprevisto, el mediocampista arribará a Santa Fe en las próximas horas para firmar su contrato y ponerse a disposición del cuerpo técnico, sumándose de inmediato a la pretemporada.

• LEER MÁS: Kobistyj viene a Santa Fe para sellar el arribo a Colón de García: "Es el desafío que quiere"

De esta manera, Colón continúa moviéndose en el mercado y ya suma nombres a su plantel: además de Godoy, el arquero Matías Budiño y el lateral izquierdo Leandro Allende ya son refuerzos confirmados para el nuevo desafío sabalero.

Colón Matías Godoy Central Córdoba
