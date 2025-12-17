Ante el recorte de dosis por parte del Gobierno Nacional, quienes viajen al exterior deberán adquirir la vacuna contra la fiebre amarilla en farmacias. Sin embargo, aclararon que no es obligatoria para viajar a Brasil.

Sin stock público: los viajeros santafesinos deberán comprar la vacuna contra la fiebre amarilla en farmacias

Con el inicio de la temporada estival y las vacaciones, el Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe brindó precisiones sobre las exigencias sanitarias para los viajeros santafesinos que salgan del país . La principal novedad radica en que el sistema de salud provincial agotó prácticamente la totalidad de los turnos para la vacuna contra la fiebre amarilla , debido a que Nación dejó de proveer dosis para viajeros desde el pasado agosto.

La directora de Epidemiología, Carolina Cudós , fue contundente en diálogo con Sol Play: “Casi todos los turnos ya están otorgados. Quien necesite la vacuna hoy debe comprar la dosis en una farmacia” . Al respecto, aclaró que las farmacias están habilitadas para emitir el certificado internacional de vacunación, documento indispensable para ingresar a destinos como Tailandia, Egipto, Jamaica o el sudeste asiático.

LEER MÁS: La vacuna contra la fiebre amarilla deja de ser gratuita en la mayoría de las provincias: qué pasa en Santa Fe

¿Cuándo es obligatoria la vacuna y cuándo recomendada?

La funcionaria detalló que existen tres escenarios para los viajeros:

Exigencia administrativa: países que piden el certificado para ingresar (aunque no tengan brotes activos).

Riesgo sanitario (Brasil): no exigen la vacuna para entrar, pero se recomienda por la presencia histórica de la enfermedad. "En este momento no hay brotes activos en la costa brasileña, pero con la vacuna se viaja tranquilo", señaló Cudós, recordando que una sola dosis sirve para toda la vida.

Restricciones internas: países como Colombia, que no la piden al ingresar al país, pero sí para acceder a sus Parques Nacionales.

LEER MÁS: Refuerzan la prevención frente al brote de fiebre amarilla en la región

Alerta por Sarampión y vacunas de calendario

Más allá de la fiebre amarilla, Salud puso el foco en el brote internacional de sarampión. América ha perdido su estatus de región libre de esta enfermedad, con una circulación importante en Canadá, Estados Unidos, México y Brasil.

"El sarampión es altamente transmisible y en un avión el riesgo es elevado", explicó la funcionaria. Las recomendaciones clave son: en adultos, contar con al menos dos dosis de la vacuna. Y en niños, a partir de los 13 meses se puede adelantar la segunda dosis para que viajen protegidos.

Respecto al calendario nacional, la funcionaria indicó que antes de consultar por vacunas específicas como la de la malaria, es fundamental tener al día todas las vacunas obligatorias de Argentina.

Finalmente, ante la falta de vacuna o imposibilidad de inocularse, se insta al uso intensivo de repelente para protegerse no solo de la fiebre amarilla, sino también del dengue y otras enfermedades transmitidas por mosquitos.