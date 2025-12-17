Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión hizo oficial el llamado a la Asamblea para el próximo 29 de diciembre

Era un secreto a voces y Unión dio a conocer mediante un comunicado oficial a la convocatoria a la Asamblea para tratar la Memoria y Balance

17 de diciembre 2025 · 21:26hs
Unión hizo oficial el llamado a la Asamblea para el próximo 29 de diciembre

Unión dio el paso que se venía anunciando en los pasillos y lo hizo oficial. A través de un comunicado, confirmó la convocatoria a la Asamblea Ordinaria para el próximo 29 de diciembre, donde los socios deberán tratar la Memoria y Balance correspondientes al último período.

Si bien era un secreto a voces, faltaba la confirmación formal, que finalmente llegó en las últimas horas. En esta oportunidad, la Asamblea estará abocada al ejercicio económico número 119 que, puertas adentro, ya se anticipa como deficitario, en un contexto financiero complejo.

• LEER MÁS: La asamblea ordinaria de Unión está prevista para el 29 de diciembre, dijo Andrés Valenti, secretario general

La cita del 29 de diciembre, a las 19, en la sede, marcará un punto clave para la vida institucional de Unión, ya que será el ámbito donde la dirigencia expondrá el estado de situación económica y los números del último ejercicio, mientras que los socios tendrán la posibilidad de analizar, debatir y pronunciarse sobre la gestión.

De esta manera, Unión empieza a transitar un cierre de año con un capítulo institucional de peso, en una Asamblea que promete generar atención y debate en el mundo rojiblanco.

El comunicado de Unión

De acuerdo a lo dispuesto en el Art. Nº 33, inciso b) de los Estatutos Sociales, convóquese a los señores Asociados del CLUB ATLÉTICO UNIÓN a la ASAMBLEA ORDINARIA, que tendrá lugar en la sede social del club, en calle Av. López y Planes 3513 de nuestra ciudad, el día lunes 29 de diciembre de 2025, a las 19.00hs, en primera convocatoria, y una hora más tarde (20.00hs) en segunda convocatoria, conforme las disposiciones del Estatuto de la Entidad, en la Sede Social de Av. López y Planes 3513, de la ciudad de Santa Fe, para tratar el siguiente orden del día:

1) Lectura y consideración del Acta de la Asamblea anterior.

2) Designación de 2 (dos) asociados para firmar el acta.

3) Lectura y consideración de la memoria y balance del ejercicio N° 119 cerrado al 30 de junio de 2025.

