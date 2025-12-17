Uno Santa Fe | Manchester City

Manchester City y Newcastle avanzan a semifinales de la EFL Cup

Manchester City y Newcastle se sumaron al Chelsea, quien le ganó al Cardiff en otro de los encuentros.

17 de diciembre 2025 · 20:24hs
Festejo del Manchester City ante Brentford.

Manchester City y Newcastle United se clasificaron a las semifinales de la EFL Cup tras superar sus respectivos compromisos y quedaron entre los cuatro mejores de la competencia.

En el Etihad Stadium, Manchester City venció por 2 a 0 a Brentford y confirmó su gran cierre de año con el sexto triunfo consecutivo en todas las competencias. El equipo de Pep Guardiola, con rotación de titulares, manejó el partido y resolvió la serie sin sobresaltos.

El primer gol fue obra de Rayan Cherki, que aprovechó una segunda acción ofensiva y sacó un potente derechazo al ángulo para abrir el marcador. En el complemento, Savinho amplió la ventaja con un remate desde afuera del área que se desvió en un rival y superó a Valdimarsson por arriba. Bajo la lluvia de Manchester, el City sostuvo el control y selló una victoria sólida.

Por su parte, Newcastle avanzó a semifinales tras vencer a Fulham con un gol agónico de Lewis Miley. El mediocampista de 19 años, que debió desempeñarse como lateral derecho por las lesiones en el plantel, fue una de las figuras del encuentro y definió la serie con un cabezazo en tiempo de descuento luego de un tiro de esquina ejecutado por Sandro Tonali.

El triunfo representó un alivio para el equipo de Eddie Howe, vigente campeón del certamen, que quedó a dos partidos de volver a Wembley por tercera vez en cuatro años. Además, la jornada fue especial para Yoane Wissa, quien marcó su primer gol con la camiseta de Newcastle tras su llegada desde Brentford y luego de una prolongada recuperación por una lesión de rodilla.

