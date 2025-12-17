Relacionan al 10 de la reserva de Boca con Colón

Uno Santa Fe | Colón | Colón

En las últimas horas comenzó a circular la opción de que Colón estaría manejando la opción de un volante creativo juvenil de Boca

17 de diciembre 2025 · 18:11hs
Mientras avanza la conformación del plantel para la Primera Nacional, en Colón no se descarta sumar juventud. Así lo dejó entrever el mánager Diego Colotto, quien reconoció que es una posibilidad concreta incorporar pibes con poco recorrido profesional para potenciar el grupo.

En ese contexto, comenzó a circular el nombre de Tomás Aranda, volante ofensivo de la reserva de Boca, que habría sido acercado como una alternativa. Por ahora, la información debe tomarse con cautela, ya que se trata de un futbolista que aún no debutó en el profesionalismo.

Vinculan a Tomás Aranda de Boca con Colón

Aranda tiene 18 años, nació en Ciudadela, Buenos Aires, el 9 de mayo de 2007, y suma rodaje en la reserva del Xeneize, donde logró mostrarse a partir de su proyección y dinámica en la mitad de la cancha jugando de 10. Justamente ese es un sector del campo donde Colón hoy no cuenta con opciones, siempre y cuando se terminen de cerrar las gestiones en curso.

Tomás Aranda suena en Colón.

Tomás Aranda suena en Colón.

La política que evalúa el club apunta a detectar jóvenes con potencial, que necesiten minutos y competencia en una categoría exigente como la Primera Nacional, algo que Colotto ya había anticipado públicamente.

Por ahora, lo de Aranda no pasa de ser un rumor que circula en el mercado, sin negociaciones confirmadas. Habrá que esperar si el interés se transforma en algo concreto o si el nombre queda simplemente como una posibilidad más en la extensa lista que maneja Colón en este mercado de pases.

