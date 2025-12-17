Colón abrirá un entrenamiento y habrá atención a la prensa de Ezequiel Medrán, Ignacio Lago y Leandro Allende

Colón: el DT Ezequiel Medrán brindará detalles del nuevo proceso deportivo, explicará por qué Ignacio Lago sigue en el plantel y por qué pidió la llegada de Leandro Allende, en el marco del rearmado del equipo.

Colón informó que este jueves a las 10:00 realizará un entrenamiento abierto del plantel profesional , con atención a la prensa y la presencia del entrenador Ezequiel Medrán , junto a Ignacio “Nacho” Lago y Leandro Allende , según comunicó oficialmente el club.

La práctica se desarrollará bajo la modalidad de entrenamiento abierto y, una vez finalizada, se llevarán a cabo las entrevistas correspondientes con los protagonistas anunciados.

En ese contexto, Nacho Lago aparece como una pieza significativa del actual plantel: es uno de los pocos sobrevivientes del Colón que logró la permanencia en la Primera Nacional 2025, y además es un jugador de mucho interés para Ezequiel Medrán y la dirigencia encabezada por Víctor Godano.

Por su parte, Leandro Allende será una de las caras nuevas en el contacto con los medios, ya que se trata del primer refuerzo que incorporó Colón en el actual mercado de pases. Desde la institución aclararon que, finalizado el espacio de entrevistas, no se brindarán notas adicionales, ni por parte de los jugadores ni del cuerpo técnico, por lo que el contacto con la prensa quedará limitado exclusivamente a ese momento.