El lujoso predio donde Unión entrenará durante su estadía en Uruguay

Se confirmó que Unión finalmente hará la segunda parte de la pretemporada en Uruguay, donde jugará amistosos y trabajará en el predio de Diego Forlán

17 de diciembre 2025 · 15:04hs
El lujoso predio donde Unión entrenará durante su estadía en Uruguay

Unión terminó de definir los detalles de la segunda parte de la pretemporada y finalmente confirmó que viajará a Uruguay, donde combinará trabajos físicos con partidos amistosos. El plantel entrenará en un complejo de alto nivel, propiedad de Diego Forlán, que ofrece condiciones de primer orden para la preparación.

Cuando la alternativa parecía caerse, el viaje que realizaron Augusto Madelón (ayudante) y Pablo López (responsable de prensa) al vecino país resultó determinante. Allí lograron cerrar el acuerdo para trabajar en el complejo DFC, ubicado en Neptunia, lo que terminó de inclinar la balanza y dio el visto bueno definitivo a la planificación.

Con este escenario, Unión aceptó la invitación del 11 al 17 de enero, en un certamen que servirá como banco de pruebas para el cuerpo técnico de cara a la competencia oficial. Por el momento, resta confirmar qué señal televisará los encuentros.

La delegación rojiblanca estará compuesta por unas 45 personas y se alojará en el Hotel Cottage, con los gastos cubiertos por la organización del evento, un punto clave para facilitar el viaje y la logística.

Unión entrenará en el predio de Diego Forlán

En cuanto al lugar de entrenamiento, el complejo DFC se destaca por su infraestructura. El predio cuenta con 11 hectáreas, dos canchas de fútbol infantil oficiales iluminadas, tres canchas de fútbol 11 de césped natural y una cancha de césped artificial de última generación, además de instalaciones acordes a un centro de alto rendimiento.

De esta manera, Unión se asegurará un entorno ideal para la puesta a punto en Uruguay, en una pretemporada que tendrá exigencia, roce internacional y un marco acorde a las aspiraciones del equipo de Madelón.

