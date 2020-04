Oveja Hernández y su sueño de dirigir en Europa o en la NBA

Sergio “Oveja” Hernández, entrenador de la selección argentina de basketball, habló con el programa “13 a 0” de DelSol 99.5, y se refirió a los sueños que todavía podría llegar a concretar en su carrera.

Con la postergación de los Juegos Olímpicos hasta 2021, el entrenador habló de lo particular de su situación, ya que le había informado a la federación argentina que luego de Tokio “pensaba volver a dirigir un club e intentar hacer alguna experiencia en Europa”, aunque “ahora todo cambió”.

Hernández dijo que más allá de que el torneo haya quedado para el próximo año, se siente “una persona grande según el documento y joven según el espíritu” y tiene ganas de probar nuevos desafíos luego de haber dirigido en tres Mundiales y Juegos Olímpicos, y tras 25 años dirigiendo en la liga de Argentina.

“A veces, ver la Euroliga y la NBA siempre de lejos o como invitado en una platea, me rompe los huevos, quiero estar ahí adentro”, contó entre risas el entrenador.

Reconoció que si bien nada es imposible, sabe que no hay chances de llegar a ser entrenador principal en la NBA, pero sí podría ser parte del staff de un equipo de la liga más poderosa del mundo. De lo contrario, otra de las metas del “Oveja” es “dirigir un equipo en Europa, en lo posible de Euroliga o Eurocup”.

“A esta altura de mi carrera no me voy a ir a Europa por el simple placer de ir a Europa. Si me decís donde me gustaría vivir, es en Argentina. Irme a otro lugar no me hace ninguna gracia. Cuando uno dice ‘qué bueno dirigir un equipo en París’; yo a París quiero ir a pasear, no a vivir. Todos los lugares son muy lindos cuando tenés pasaje de vuelta. Cuando no lo tenés, es un momento de destierro que es duro, es hacer un sacrificio, pero por una cuestión de crecimiento profesional y económico lo haría”, comentó.

Hernández también mencionó que en caso que le llegara la oportunidad de llegar a un staff de NBA, le gustaría tener un rol en el que pudiera aportar su experiencia.

“Por ejemplo, para editar video y solamente hacer scouting de los rivales no soy muy bueno. Preferiblemente, dejame acá haciendo mi trabajo. Además, las pocas veces que he hablado con alguien de la NBA al respecto, lo he puesto muy claro: no voy a ir a un laboratorio a llevarle estadística avanzada a un equipo porque no lo sé hacer, no lo siento. Por eso no es tan sencillo. Pero yo soy yo y elijo tomar opciones para las cuales sé que estoy capacitado y voy a disfrutar. Si no, me quedo dirigiendo un equipo en Argentina, Sudamérica donde, por ahí, tengo un lugar un poco más ganado”, añadió.

