El seleccionado de Diego Placente enfrentará este miércoles a Dinamarca desde las 12.30. Una victoria le permitirá asegurar su clasificación a los 16avos de final.

La Selección argentina Sub 17 afrontará este miércoles un compromiso determinante para sus aspiraciones en el Mundial de Qatar 2026. Desde las 12.30, el conjunto dirigido por Diego Placente se medirá con Dinamarca en el complejo Aspire Zone de Doha, por la última jornada del Grupo C, con la posibilidad de asegurar su clasificación a la próxima instancia del certamen.

Argentina busca dar otro paso hacia el sueño mundialista

El seleccionado nacional llega a la definición de la fase de grupos con tres unidades, producto de una derrota y una victoria en sus primeras dos presentaciones.

Después de un estreno complicado, en el que cayó por 2-0 frente a Australia, la Albiceleste consiguió recuperarse ante Mozambique con un triunfo por 2-1 gracias a los goles de Matheo Machuca y Simón Escobar.

Pese a la ventaja conseguida, Argentina terminó sufriendo en los minutos finales y necesitó una destacada intervención del arquero Valentín Reigia para conservar el resultado.

Ahora, los dirigidos por Placente tienen la posibilidad de resolver su clasificación sin depender de otros resultados. Una victoria frente a Dinamarca les garantizará un lugar en los 16avos de final, mientras que un empate o una derrota los obligará a observar lo que suceda en los demás encuentros.

El objetivo argentino es conquistar el único título mundial que todavía falta en las vitrinas de la AFA.

Así está el Grupo C antes de la última jornada:

Australia: 4 puntos.

Mozambique: 3 puntos.

Argentina: 3 puntos.

Dinamarca: 1 punto.

Dinamarca, un rival que también se juega su continuidad

El conjunto europeo afrontará el encuentro con la necesidad de conseguir su primera victoria en la competencia para mantener sus posibilidades de clasificación.

Los conducidos por Mads Lyng tuvieron un comienzo inesperado, con una contundente derrota por 4-0 ante Mozambique, y posteriormente igualaron sin goles frente a Australia.

Entre sus principales amenazas ofensivas aparece el capitán Mikkel Bro Hansen, delantero que registra 13 tantos en 16 presentaciones con el seleccionado danés Sub 17.

Dinamarca disputa su segundo Mundial de la categoría, después de haber participado en la edición de 2011, cuando no logró superar la primera fase.

Con los cuatro integrantes del Grupo C todavía en carrera, la última jornada promete una definición abierta. Cabe recordar que avanzarán los dos mejores equipos de cada zona y los ocho mejores terceros.

Argentina vs. Dinamarca: hora, TV y estadio