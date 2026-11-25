El funcionario se alejará del cargo a fin de año por motivos personales, aunque seguirá como asesor externo. Pullaro lo había elogiado públicamente durante la Expo Seguridad.

El comandante retirado Omar Pereira dejará a fin de año la secretaría de Seguridad Pública de Santa Fe y será reemplazado desde enero por su actual segundo, Roque De Lima, también retirado de Gendarmería Nacional. La salida responde a motivos personales y estaba prevista desde hace tiempo.

La conducción operativa de los más de 20 mil efectivos de la Policía provincial quedará así en manos de De Lima. Pereira se desempeñaba en el cargo desde el 10 de diciembre de 2023, cuando fue convocado por el gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro Pablo Cococcioni. Ya había ocupado esa misma función durante la gestión de Pullaro al frente del Ministerio de Seguridad.

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La salida se produce después de un reconocimiento público del gobernador durante la Expo Seguridad, donde Pereira recibió una ovación del auditorio. Pullaro lo definió como "la persona que más le dio a la provincia de Santa Fe en materia de seguridad pública" y le atribuyó haber llevado la paz a Rosario.

El secretario de Seguridad Pública, Omar Pereira, no seguirá en su cargo

Seguridad en Santa Fe

Sus palabras, pronunciadas ante funcionarios y autoridades, adquieren ahora también el sentido de una despedida. "Quiero destacarlo y valorarlo, es la persona que más le dio a la provincia de Santa Fe en materia de seguridad pública. Es la persona más noble que conozco. Nos enseñó a todos cómo conducir y armar una política de seguridad. La gente por ahí no lo identifica porque tiene un perfil muy bajo pero él es el que nos trajo la paz a Rosario",

Por el momento, se trata del único cambio conocido en el gabinete provincial. Desde el inicio de la gestión de Unidos, el equipo ministerial había mantenido su composición, al menos durante los primeros tres años de gobierno.