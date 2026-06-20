Colón defraudó en Resistencia, cayó ante el peor equipo de la zona y volvieron las dudas

Colón no estuvo a la altura en Resistencia y perdió 1-0 ante Chaco For Ever por el pendiente de la fecha 4 de la zona A de la Primera Nacional

Colón tenía este sábado en el estadio Juan Alberto García la chance de acercarse a Morón, pero fue una sombra y perdió 1-0 ante un pobrísimo Chaco For Ever en el pendiente de la fecha 4 de la zona A de la Primera Nacional . El gol fue de Mauro Peinipil, en contra. El Sabalero dejó un invicto de 8 partidos.

El Sabalero salió con la misma receta que ante Defensores de Belgrano, pero con el ingreso de Sebastián Olmedo por el suspendido Pier Barrios. Rápidamente se paró en campo rival y llevó peligro de entrada con Alan Bonansea, bien hundido entre los centrales. Un plan típico del estilo que pregona Ezequiel Medrán. Otro que se mostraba activo en el inicio era Julián Marcioni con sus piques y asociaciones con Mauro Peinipil.

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El Negro chaqueño no quería ser menos, pero siendo más cauto y tratando de ver los momentos para atacar. Fue así como salió rápido y la defensa visitante desactivó una acción que pintaba para peligrosa. Si bien no terminó en nada, ya varios se daban indicaciones por la forma en que se filtró Enríquez. A los 10', Colón ya empezó a merodear el primero con las incursiones de Nacho Lago y un incansable Bonansea, que necesitaba el gol como el agua. Guerra se animó con un tiro sin complicaciones para Budiño para elevar algo de optimismo en el local.

Pero la respuesta rojinegra fue casi inmediata, con un ataque a fondo que terminó con un tiro de Marcioni que besó el palo. Mejor Colón, siendo más firme y dominando la pelota, pero sin la justeza necesaria por el momento. La tendencia era clara: el local estaba parado de contra y el Sabalero siendo el más picante, tratanto de no ser dependiente de Lago, que por ahora no lograba desnivelar. A los 28' se dio la más clara para Colón, con un tiro de Ignacio Antonio que tapó el golero Canuto para sostener a Chaco For Ever, que solo resistía.

Colón volvió a tener efectividad. LPF Play

Para el local era luchar y ver si el rival fallaba atrás para inquietar, mientras Colón intenta, pero sin la precisión necesaria para quebrar el 0-0. Todo pasa por la magia de Lago o los piques de Marcioni. Ya el partido era más chato y deslucido. Mejor por la derecha con Marcioni y las diagonales de Sarmiento un Colón que sometía a su adversario, limitado por donde se lo mire. Así se fueron los 45' iniciales, con un Rojinegro mejor, pero que no puede con Chaco For Ever.

El segundo tiempo de Chaco For Ever y Colón

Para el complemento, Ezequiel Medrán no metió cambios, pero al cabo de 10' no se veía nada diferente en un encuentro que cayó en un pozo y precisaba de algo diferente. Un pobre Chaco For Ever parecía estar cómodo con el punto. Llegando a los 15', Nacho Lago sacó un tiro para hacer revolcar al arquero Canuto, que evitó el gol para Chaco For Ever. Fue como un despertador, porque el Sabalero tenía ahora sí algunos atisbos de la mano del Bichito en un partido donde justo no pasaba nada.

El elenco de Medrán quería armarse de otra manera para volver a tomar envión. Tanto es así como necesitó de algunas acciones para arriconar al rival y empezar a merodear el gol. Yendo de menor a mayor en este pasaje. Bonansea tuvo una opción interesante de cabeza, pero la volvió un despeje, porque le dio para otro lado enfatizando su mal momento con a red adversaria. Con todo esto demás estaba decir que no había que fallar y a los 27 llegó el golpe, con el gol en contra de Peinipil para que For Ever lo pase a ganar 1-0. Impacto demoledor.

"Agustín Ojeda"



Por el gol del jugador de Chaco For Ever ante Colón. pic.twitter.com/Lp6T7CP3y5 — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) June 20, 2026

Medrán movió el banco y mandó al campo a Conrado Ibarra, Máximo Ingravidi y Matías Muñoz para armar un Colón más ofensivo y buscar dar vuelta la historia ante un Chaco For Ever al que solo le alcanzaba con ser prolijo y aguantar bien parado atrás. El Rojinegro era el mismo que tanto desconcertaba de visitante y que estaba vez defeccionaba ante el peor equipo del torneo. Encima, con el apoyo de sus hinchas, que veían impotente como se iba el partido de manera inaudita.

En el final Colón tuvo la igualdad, pero falló como en toda la tarde. Fue derrota 1-0 para llamar otra vez a las dudas de visitante, sobre todo por la imagen ante el peor equipo de la zona y sin reacción.

Formaciones de Chaco For Ever y Colón

Chaco For Ever: Gastón Canuto; Lucas Mihovilcevich, David Valdez, Ricardo Garay y Mathias Silvera; Juan Cruz Cerrudo, Brian Guerra, Brian Nievas, Andrés Lioi y Agustín Ojeda; Imanol Enríquez. DT: Santiago Ojeda.

Colón: Matías Budiño; Mauro Peinipil, Sebastián Olmedo, Federico Rasmussen y Leandro Allende; Federico Lértora e Ignacio Antonio; Julián Marcioni, Darío Sarmiento e Ignacio Lago; y Alan Bonansea. DT: Ezequiel Medrán.

Gol: ST 27' Mauro Peinipil, en contra (CFE).

Estadio: Juan Alberto García.

Árbitro: Yamil Possi.