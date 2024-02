Pampas alcanzó un claro triunfo ante Américan Raptors

Las acciones en Benavidez arrancaron con todo, con una franquicia nacional con sendos tries de Bernabé López Fleming y Justo Picarddo, y las conversiones de Joaquín De la Vega Mendia para en solo 10 minutos vencer a los norteamericanos en cancha de Newman por 14 a 0. Cuando corrían 17 minutos, llegó un nuevo try, el tercero de Pampas, esta vez por intermedio de Santiago Pernas que apoya y Joaquín de la Vega Mendia vuelve a convertir para el amplio 21 a 0 ante Américcan Raptors.

Fue un partido en el que se denotó pocas equivalencias. Llegó el cuarto ensayo y el bonus para los argentinos, el que fue apoyado por el entrerriano Ramiro Gurovich para dejar el marcador 26 a 0. En el epílogo del primer tiempo, descontó Américan Raptors por intermedio de Mo Vainikolo, antes del cierre de la primera parte y con la conversión de Quinn finalizó con un triunfo de los anfitriones por 26 a 7.

rugby super rugby americas vs. american raptors en newmanv2.jpg En cancha de Newman, Pampas se impuso con claridad a la franquicia norteamericana por 52 a 17. Prensa UAR

En el segundo tiempo

En el complemento, un penal del full back Francisco Quinn, y tras esa jugada llegó un nuevo ensayo para los argentinos por intermedio del entrerriano Bruno Heit para sumar con el goal de Joaquín De la Vega y dejar el marcador 33 a 10. Pisando los 20 minutos llegó un try penal que marcó el árbitro Deluca (h) para Pampas, con lo que el score quedó 40 a 10. A 15 minutos del final Jacob Hidalgo aportó un try y Quinn acertó la conversión para los Raptors que dejó el score 40 a 17 para los conducidos por Leguizamón.

El partido se convirtió en un monólogo de Pampas, y lo refrendó con un try de Valentino Minoyetti que puso el marcador 45 a 17, dejando en claro las diferencias de categoría entre una y otra franquicia. A cinco del final del cotejo, los argentinos ampliaron diferencias a partir de dos tries de Minoyetti y un goal de Nogués que dejó el marcador 52 a 17 para Pampas.

Más información

La segunda fecha seguirá el sábado por la tarde, a las 16.30, en Jacareí donde Cobras Brasil Rugby volverá a ser local, esta vez de Dogos XV. Ambos equipos fueron victoriosos en la ronda inicial y buscarán seguir ese camino. En el medio del campo estará Gonzalo de Achával en su cuarto partido del Súper Rugby Américas y primero de esta temporada. Fue juez de touch en Asunción la semana pasada y ahora tendrá como colaboradores a Neuhén Jauri Rivero y Lucas Saccomanno, mientras que el TMO será Víctor Barboza. Será la tercera vez que de Achával dirige al conjunto brasilero, aunque siempre como visitante.

El cierre de la segunda jornada será a partir de las 19, en Asunción donde Yacaré XV recibe a Selknam, en el debut en 2024 en el torneo. Simón Larrubia dirigirá por segunda vez en el torneo, habiendo dirigido en la última fecha del Súper Rugby Américas 2023 el agónico triunfo de American Raptors ante Cobras Brasil XV en San Pablo. Tendrán como colaboradores en Asunción a Federico Solari y Sergio Alvarenga en el campo de juego y a Marco Demestri como TMO.

Síntesis

Pampas 52 - Américan Raptors 17

Pampas: Matías Medrano, Ramiro Gurovich y Javier Coronel; Eliseo Fourcade y Marcelo Toledo; Manuel Bernstein (capitán, CRAI), Santiago Montagner y Joaquín Moro; Ignacio Inchauspe y Joaquín de la Vega Mendia; Bernabé López Fleming, Justo Piccardo, Juan Pablo Castro, Santiago Pernas y Marcos Elicagaray. Luego ingresaron: Valentino Minoyetti, Javier Corvalán, Tomás Rapetti, Mateo Lorenzo, Eliseo Chiavassa, Manuel Nogués, Bruno Heit y Benjamín Elizalde. Entrenador: Juan Manuel Leguizamón.

Américan Raptors: Ma’ake Muti, Diego Fortuny (capitán) y Facundo Pomponio; Javon Camp-Villalovos y Mikey Grandy; Mo Vainikolo, Aidan Christians y Tommy Clark; Devereaux Ferris y Patrick Madden; Thomas Morani, Feofaaki Pulu, Watson Filikitonga, Rufus McLean y Francisco Quinn. Luego ingresaron: Jackson Zabierek, Clay Markoff, Koby Baker, Will Crawford, Shawn Clark, John Lefevre, Zach Hall y Jacob Hidalgo. Entrenadores: David Butcher, Cory Hector y Sarah Chobot.

Primer tiempo: 5´ try de Bernabé López Fleming convertido por Joaquín De la Vega, 9´ try de Justo Piccardo convertido por de la Vega, 18´ try Santiago Pernas convertido por de la Vega, 31´ try Ramiro Gurovich, 40´ try Mo Vainikolo convertido por Francisco Quinn.

Parcial: Pampas 26- Américan Raptors 7

Segundo tiempo: 12´ penal de Francisco Quinn, 13´ try Bruno Heit convertido por de la Vega, 17´ try penal para Pampas, 25´ try Jacob Hidalgo convertido por Quinn, 29´ try Valentino Minoyetti, 32´ try Valentino Minoyetti convertido por Manuel Nogués.

Cancha: Newman (Buenos Aires).

Referee: Pablo Deluca (h, SLAR).