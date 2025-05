Pampas se hizo fuerte en San Pablo y venció a Cobras

Por la 10° fecha del Super Rugby Américas, Pampas se impuso en condición de visitante por 78 a 18 a Cobras Brasil Rugby , en un encuentro disputado en el estadio do Nacional de la ciudad de San Pablo. En la previa, el equipo argentino venía como líder tras vencer de local a Tarucas; mientras que el elenco brasilero llegaba último y sin victorias en el certamen, luego de caer en su cancha ante Dogos XV.

Pampas sigue primero del SRA 2025

Claro y contundente, el triunfo de Pampas por 78-18 ante Cobras Brasil Rugby mostró las diferencias entre el equipo que comenzó y finalizó la décima fecha en el primer puesto y el séptimo equipo de la tabla.

Pampas recuperó el primer puesto de la tabla de manos de Dogos que estuvo unas horas primero y llega a la próxima ronda con 34 puntos, cuatro, cinco y diez puntos por arriba de Dogos XV, Peñarol Rugby y Selknam en el segundo, tercero y cuarto puesto respectivamente.

Cobras Brasil Rugby no gana desde la octava fecha del año pasado, cuando derrotó a Peñarol Rugby en Montevideo por 25-19 y esta derrota es la cuarta esta temporada por más de 70 puntos, después de las caídas ante Dogos XV (80-29 y 74-14) y Pampas en la primera ronda (72-14).

Hubo paridad en el comienzo del partido jugado en el Estadio Nacional, con el anfitrión con ganas y empuje, complicando a la visita y poniéndose arriba 10 a 0 gracias a un temprano penal de Lucas Tranquez más un try del medioscrum Gustavo Goberti, también convertido.

image.png Pampas derrotó a Cobras Brasil en el cierre de la fecha 10 del Súper Rugby Américas 2025.

Un minuto después del try, al onceavo, llegó el primero de doce tries del ganador, apoyado por el centro Francisco Quinn, que además aportó nueve conversiones. Bautista Bosch, Juan Penoucos, y Juan Pablo Castro colaboraron con tries para el parcial de 26 a 13, ya que Tranquez sumó de a tres con un penal a los 26 minutos.

El segundo tiempo fue casi todo para Pampas, que apoyó ocho tries, jugando además de a ratos contra trece rivales por una amarilla primero y luego una roja para Henrique Ribeiro por juego brusco. Apoyaron tries el tercera línea Nicolás D´Amorim, el centro Juan Pablo Castro, y dos cada uno del fullback Jerónimo Solveyra, el hooker Francisco Lusarreta y el apertura Estanislao Renthel, estos tres ingresados en el complemento. Poco para celebrar de Cobras Brasil Rugby, tan solo el try de Manuel Todaro sobre la hora para decorar un resultado adverso.

Súper Rugby Américas

- Resultados 10° fecha

Dogos 39- Yacaré 29

Peñarol 28- Tarucas 35

Cobras 18- Pampas 78

- Posiciones

Pampas 34

Dogos 30

Peñarol 29

Selknam 24

Yacaré XV 20

Tarucas 18

Cobras 4

- Próxima fecha

Tarucas vs. Selknam (9/5)

Yacaré vs. Pampas (10/5)

Peñarol vs. Cobras (12/5)