Papu Gómez: "Quiero volver a disfrutar del fútbol" tras cumplir la sanción por dopaje

Luego de más de dos años sin jugar, Alejandro Papu Gómez habló de su sanción por dopaje y del objetivo de extender su carrera en el fútbol profesional.

Por Ovación

18 de diciembre 2025 · 15:21hs
Luego de cumplir una sanción por dopaje que lo mantuvo alejado de las canchas durante más de dos años, Papu Gómez volvió a tomar la palabra y dejó en claro que su vínculo con el fútbol sigue intacto. El campeón del mundo atraviesa una etapa de reconstrucción personal y deportiva, con la mira puesta en volver a competir.

El deseo intacto de volver a jugar del Papu Gómez

En una entrevista con La Gazzetta dello Sport, el ex futbolista de la Selección argentina fue directo sobre su futuro inmediato. “Quiero volver a disfrutar del fútbol”, expresó, y añadió que su intención es jugar “tres o cuatro años más” si las condiciones físicas y deportivas lo acompañan.

El extremo reconoció que la inactividad forzada fue uno de los momentos más duros de su carrera. Sin entrenamientos formales ni competencia, debió convivir con la frustración de quedar al margen del vestuario y de la rutina que define la vida del futbolista profesional.

Un parate que dejó enseñanzas

Durante ese período, el “Papu” admitió que el golpe no fue solo deportivo. “Algunas personas desaparecieron”, confesó, aunque también destacó que otras lo acompañaron de manera incondicional. En ese proceso, valoró especialmente el rol de su familia, clave para sostenerlo emocionalmente.

Gómez también resaltó el cariño de los hinchas, tanto en la calle como en redes sociales, aunque reconoció haber tomado distancia del mundo digital. Según explicó, necesitó enfocarse en lo personal para atravesar un contexto que lo obligó a reinventarse fuera del campo.

La sanción y el regreso a las canchas

La suspensión se originó por un control positivo de terbutalina cuando jugaba en Sevilla, en una prueba realizada antes del Mundial de Qatar 2022, torneo en el que disputó dos partidos. Su último encuentro previo a la sanción había sido en octubre de 2023, en el Monza.

Tras casi 800 días de inactividad, el volante ofensivo volvió a sumar minutos en noviembre con el Pádova, en la Serie B de Italia, donde ya disputó varios partidos. Con ritmo competitivo en recuperación y la motivación renovada, el “Papu” Gómez busca cerrar su carrera reencontrándose con lo que más extrañó: el juego.

