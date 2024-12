Para Patricio López, el balance del 2024 fue muy positivo

El presidente de la Asociación Santafesina de Hockey le dijo a UNO Santa Fe que "ha sido un año tremendamente positivo, desde lo deportivo y también desde lo institucional. Tanto en lo competitivo, como en lo que han generado los diversos campeonatos, tanto en damas como en caballeros. El crecimiento que estamos teniendo año tras año, es más que bueno y vamos por el bueno camino".

image.png El vicepresidente de la Confederación Argentina señaló que el balance del año ha sido más que positivo.

"Estamos muy orgullosos y contentos porque el crecimiento en lo deportivo está yendo de la mano de lo que hablamos el año pasado acá mismo, que es el tema infraestructura. Tenemos dos canchas nuevas, como la de La Salle y Universitario, lo cual no es poca cosa, y está el compromiso de hacer para el año que viene sumar una cancha en Santa Fe Rugby" explicó el máximo dirigente del hockey local.

Agregó que "de esta manera nos vamos cubriendo de la cantidad de canchas necesarias para poder desarrollar todos los fines de semana una competencia completamente ordenada y un poco más programada. Que es algo que en años anteriores era algo que nos estaba costando un poco".

El trabajo constante en el predio de la ASH

El Pato López se refirió al predio ubicado en el polo deportivo del sur de la ciudad y describió que "el predio está muy bien, sigue a ful, sin dudas que tratamos de mejorarlo todo el tiempo, y ahora esperando un poco que se den comienzo a los trabajos con vistas a los Juegos Odesur, que se realizarán en 2026 en nuestra ciudad, con todas las modificaciones que se van a realizar ahí".

image.png El dirigente resaltó el contar con dos nuevas canchas, y la que llegaría en Santa Fe Rugby.

En lo deportivo sostuvo que "el año fue bueno, en materia de clubes los resultados estuvieron muy pero muy bien, como las ligas locales, regionales, y lo que si por ahí quedamos en deuda fue son los seleccionados, que nos tocó descender en damas y caballeros, pero está el compromiso de seguir trabajando de la misma manera, e ir modificando algunas cosas, y ya ponernos a trabajar en los primeros días del año que viene con el objetivo de conseguir ese ascenso que tanto queremos".

Lo que se viene para el hockey local

En cuanto a lo que se viene en materia de competencias, el dirigente del hockey local indicó que "recientemente salió el calendario de competencias de la Confederación Argentina, con la proyección y la programación de los mismos, es decir estaremos plagados de certámenes, tanto de confederación, los torneos locales nuestros, y también el espaldarazo que tenemos por parte de la provincia con la Copa Santa Fe".

"Tenemos que ponernos a terminar de pulir los programas, en los próximos días lo vamos a estar cerrando, tanto en damas como en caballeros, y ya presentándole a los clubes en los primeros días de enero, para ver que piensan y si están de acuerdo con lo que se va a jugar y como se va a realizar" consignó el vicepresidente de la Confederación Argentina de Hockey.

image.png El máximo dirigente del hockey local, resaltó que la competencia local ha sido muy buena.

Por estos días se han producido muchos cambios en la conducción técnica de varios clubes y sobre eso, el Pato López, opinó que "a mi me parece que es algo bueno, hay entrenadores que llevan muchos años en algunos clubes en particular y se generan algún cansancio o fricción entre los mismos, y con los jugadores y las jugadoras. Es bueno que se de un cambio de aire por parte de los entrenadores, y porque no para los jugadores y las jugadoras.